Saray Calzada 04 MAR 2026 - 10:29h.

Georgios Frangulis le ha pedido matrimonio a Sabalenka tras comenzar su relación en 2024

El amor mueve el mundo y son muchas las parejas famosas las que se dan el 'sí, quiero'. Charles Leclerc se casaba por sorpresa el pasado 28 de febrero y en un tiempo lo harán también Aryna Sabalenka y su pareja, Georgios Frangulis. El empresario le ha pedido matrimonio a la tenista.

Se conocieron en la Fórmula 1 en 2024 y desde entonces tienen una relación. En algunas entrevistas que había dado la bielorrusa había confesado que tenía ganas de pasar por el altar y su chico ha cumplido su deseo. "Tú y yo para siempre. 3.3.2026", decía el mensaje junto al vídeo de la pedida. A este vídeo han reaccionado numerosas personalidades. Novak Djokovic, Paula Badosa o Thibaut Courtois.

Las empresas del futuro marido de Sabalenka

El portero del Real Madrid y el empresario se conocen. Hace poco se ha unido a un proyecto que tenía Georgios con otros famosos como Djokovic, Magnussen y Felipe Massa y en las redes anunciaba que se unía a ellos. No es el único negocio que tiene la pareja de Sabalenka.

También tiene una en España de productos con açaí. El empresario es brasileño y ha querido hacer negocio con uno de los alimentos estrellas en el país. "En OAKBERRY, estamos en una misión para hacer que el açaí sea conocido y apreciado en todo el mundo. Nuestros BOWLs de açaí orgánico, con toppings ilimitados, ya forman parte del estilo de vida saludable de millones de personas en muchos países, consolidándose cada vez más entre quienes buscan hábitos equilibrados", dice la página web de su empresa.

Georgios estudió abogacía, pero su carrera fue por otros derroteros y es empresario. “Siempre supe que no sería abogado. Pensaba que el derecho me ayudaría en cualquier campo. Lo que realmente quería era ser emprendedor", dijo en una entrevista en 'Forbes Brasil'.

De momento no se sabe nada más acerca de cómo o cuándo será la boda, pero sí que no faltará cualquier tipo de lujo ya que tanto uno como otro cuenta con un gran patrimonio. Ella ahora mismo tiene el puesto número 1 en el ranking WTA.