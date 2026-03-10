Novak Djokovic alucina con el talento de Carlos Alcaraz jugando al golf: "¿Hay algo que no se te dé bien?"

Redacción ElDesmarque Madrid, 10 MAR 2026 - 13:03h.

El tenista serbio dejó una divertida declaración hablando del talento de Carlos Alcaraz para jugar al golf

Carlos Alcaraz está dejando huella fuera y dentro de la pista en el Indian Wells. El tenista murciano ya está en octavos de final del torneo californiano después de ganar por 2 sets a 1 (6-7, 6-3, 6-2) al francés Arthur Rinderknech en un partido que empezó perdiendo pero que supo remontar. En la ronda previa se había enfrentado al búlgaro Grigor Dimitrov, colocado en el puesto 43 del ranking y ganó por 2 sets a 0 (6-2, 6-3). El de El Palmar jugará su partido de cuartos mañana miércoles 11 de marzo a las 20.00 frente a Casper Ruud. El noruego es número 13 en el ranking y será la primera prueba de fuego frente a un jugador de un nivel más cercano al del español. Alcaraz sigue avanzando a paso firme y busca ganar su tercer Indian Wells después de lograrlo en 2023 y 2024, en ambas ocasiones frente al ruso Daniil Medvédev.

Carlos Alcaraz también es un crack jugando al golf

En las últimas horas, el tenista español se ha hecho viral por algo que no tiene que ver con el tenis. Novak Djokovic, que también está clasificado a los octavos de final del Indian Wells después de ganar por 2 sets a 1 (6-4, 1-6, 6-4) a Aleksandar Kovacevic en el partido de dieciseisavos, dio una entrevista a una televisión estadounidense donde dijo que había estado jugando al golf con dos de sus máximos rivales: el alemán Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Esta es una actividad típica de los tenistas en torneos que se prestan a ello, el Indian Wells de California no es diferente y los jugadores aprovechan para desconectar y relajarse lejos de las pistas. "Ayer fue un día divertido, estuvimos jugando al golf Zverev, Alcaraz y yo" dijo el croata sonriendo. "Era la primera vez que jugaba con ellos y fue divertido, un montón de risas y juegos mentales. Fue increíble".

Djokovic habló de su nivel jugando al golf y si era mejor que Zverev y Alcaraz. "Tengo un nivel normal pero estoy detrás de estos tipos. No juego tanto como ellos y la práctica hace la perfección, esa es mi excusa. Son bastante buenos" declaró el número 3 del mundo. Respecto a Carlos Alcaraz, el de Belgrado confesó algo llamativo. "Llego y en el primer hoyo, el tío mete una bola a 300 yardas y logra un eagle". "Le dije: Tío, ¿a ti hay algo que no se te dé bien?”. El croata aclaró que aunque sean rivales siempre es bueno conocerles y pasar tiempo con ellos.

Carlos Alcaraz jugará mañana a las 20.00 frente a Casper Ruud y Novak Djokovic contra Jack Draper a la misma hora. Si los dos ganan sus partidos de octavos y cuartos de final, se verán las caras en unas hipotéticas semifinales que serán la revancha de la final del Abierto de Australia, en la que el español salió victorioso y de la partida de golf que echaron con Zverev, donde parece que al tenista murciano también le fue de maravilla.