Estudiar con el entrenador de Ilia Topuria o con preparadores del entorno de Carlos Alcaraz es posible

ElDesmarque 09 MAR 2026 - 09:37h.

Entre el profesorado de las formaciones de ENFAF hay preparadores físicos de deportistas de élite, investigadores y divulgadores científicos

Cada vez más personas buscan mejorar su salud a través del ejercicio físico y la alimentación, y con ello también aumenta el interés por las profesiones vinculadas al deporte, la nutrición y el bienestar

Compartir







La industria del fitness, el entrenamiento y la nutrición vive un momento de gran crecimiento. Cada vez más personas buscan mejorar su salud a través del ejercicio físico y la alimentación, y con ello también aumenta el interés por las profesiones vinculadas al deporte, la nutrición y el bienestar. En este contexto, uno de los factores que más valoran los estudiantes a la hora de elegir una formación es el profesorado. No se trata solo de estudiar contenidos teóricos, sino de aprender directamente de profesionales que trabajan en el sector.

En el caso de ENFAF, el modelo educativo se basa precisamente en esa idea: conectar el conocimiento académico con la experiencia real del deporte, la investigación científica y la práctica clínica. Su claustro docente reúne a investigadores, médicos, preparadores físicos de deportistas de élite, especialistas en nutrición y divulgadores científicos que compaginan su actividad profesional con la docencia. Entre ellos se encuentran el preparador físico del campeón mundial de UFC Ilia Topuria, profesionales vinculados al entorno del tenista Carlos Alcaraz, investigadores con décadas de experiencia en laboratorios de biomecánica o divulgadores científicos con millones de seguidores.

Del alto rendimiento al aula

Uno de los ejemplos más representativos es el del doctor Aldo Martínez, especialista en preparación física para deportes de combate. Martínez trabaja como preparador físico de deportistas profesionales, entre ellos el doble campeón mundial invicto de UFC Ilia Topuria. Su trabajo se centra en el desarrollo de metodologías de entrenamiento específicas para mejorar el rendimiento en disciplinas de lucha, integrando aspectos como la fisiología del ejercicio, la planificación del entrenamiento o la prevención de lesiones.

También forma parte del claustro Juanjo Moreno, preparador físico vinculado al entorno profesional del tenista Carlos Alcaraz. Su experiencia en el alto rendimiento deportivo permite a los estudiantes conocer de primera mano cómo se trabaja con deportistas de élite, especialmente en aspectos como la optimización del rendimiento o la prevención de lesiones. Otro perfil con una larga trayectoria en el deporte profesional es el doctor Jorge García, doctor en Ciencias del Deporte por la Universitat de Barcelona y con más de veinte años de experiencia como preparador físico en clubes y centros de alto rendimiento.

A lo largo de su carrera ha trabajado en instituciones como el FC Barcelona, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat o la Real Federación Española de Hockey, lo que aporta a los estudiantes una visión directa del trabajo en el deporte profesional y el alto rendimiento.

Investigación científica aplicada al entrenamiento

Además del alto rendimiento deportivo, el profesorado de ENFAF incluye investigadores especializados en ciencias del ejercicio. Es el caso del doctor Robert Usach, investigador en biomecánica y fisiología del ejercicio con más de dos décadas de experiencia en laboratorios dedicados al análisis del movimiento humano y las adaptaciones del cuerpo al entrenamiento. Su trabajo se centra en áreas como la biomecánica aplicada al entrenamiento, el análisis del movimiento y la optimización del rendimiento deportivo a través de la evidencia científica.

Otros docentes combinan investigación y aplicación práctica del entrenamiento, como el doctor Ibon Suberbiola, especialista en entrenamiento de fuerza e hipertrofia muscular, o el doctor David Beneito, investigador en fisiología del ejercicio y preparación física.

Nutrición, salud y medicina

El ámbito de la nutrición y la salud también tiene un peso importante dentro del claustro docente. Entre los profesores destaca el doctor Álex Yáñez, doctor en Ciencias del Deporte y dietista-nutricionista especializado en nutrición deportiva, que trabaja en la aplicación de la ciencia de la nutrición al rendimiento deportivo. Junto a él participan profesionales de la nutrición clínica como Miriam Herranz o Edgar Barrionuevo, especializados en la planificación nutricional para mejorar la salud y el rendimiento.

El enfoque médico lo aporta el doctor Antelm Pujol, endocrinólogo especializado en metabolismo y salud hormonal, que integra la visión clínica dentro de la formación en nutrición y salud. También forma parte del profesorado el doctor Víctor Bravo, especialista en nutrición clínica y metabolismo.

Especialistas en entrenamiento y rendimiento

La formación deportiva en entrenamiento de ENFAF cuenta además con especialistas en áreas concretas del rendimiento físico. Yago Sánchez es uno de los referentes en España en el ámbito del entrenamiento para hipertrofia y culturismo natural, centrado en el desarrollo muscular y la programación avanzada del entrenamiento de fuerza. Luismi Álvarez aporta experiencia en metodologías modernas de entrenamiento funcional y acondicionamiento físico.

En el ámbito de los deportes de combate participan también profesionales como Fran Ortega, preparador físico especializado en disciplinas de lucha.

Salud femenina, ejercicio y divulgación científica

Otra de las áreas que ha ganado especial relevancia en los últimos años es el estudio del ejercicio físico y la nutrición aplicados a la salud femenina. La investigación en fisiología femenina, las adaptaciones hormonales al entrenamiento o el impacto del ejercicio en diferentes etapas de la vida de la mujer se han convertido en un campo de creciente interés tanto en la investigación científica como en la práctica profesional. En este ámbito participan especialistas como la doctora Cristina Salar, investigadora centrada en fisiología femenina y ejercicio, o la doctora Esther Morencos, investigadora en fisiología del ejercicio y metabolismo energético.

También forma parte del claustro Lucita Poblete, especialista en entrenamiento adaptado al ciclo menstrual y en ejercicio durante el embarazo y el posparto, una línea de trabajo que ha cobrado especial relevancia en los últimos años dentro del entrenamiento y la salud femenina. A estos perfiles se suman profesionales que combinan la práctica del ejercicio con la divulgación científica. Es el caso de Lucía Aguado, divulgadora especializada en nutrición y entrenamiento con más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube, donde explica conceptos relacionados con la alimentación y el ejercicio basados en evidencia científica.

También participa Sara Tabares, especialista en ejercicio orientado a la salud y fundadora del centro Performa Salud, centrado en el ejercicio terapéutico y la mejora del bienestar a través del entrenamiento. En el ámbito de la nutrición aplicada al rendimiento destaca también Gabriela Retana, farmacéutica y dietista-nutricionista especializada en nutrición deportiva, que aporta una perspectiva que combina ciencia, salud y rendimiento.

En conjunto, estos perfiles permiten abordar el entrenamiento y la nutrición desde una perspectiva científica y actualizada, especialmente en áreas como la salud femenina, la educación en hábitos saludables y la divulgación basada en evidencia.

Formación en entrenamiento, nutrición y salud

Todos estos profesionales participan en diferentes programas formativos de ENFAF. Entre ellos se encuentran formaciones oficiales de Formación Profesional como el Grado Superior en Dietética o el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF Online).

El centro también ofrece másteres especializados en áreas como el entrenamiento y nutrición para hipertrofia, el entrenamiento híbrido y funcional, o el máster en nutrición clínica aplicada a patologías o la salud femenina. Además, cuenta con programas universitarios como el Experto Universitario en Preparación Física para MMA y Deportes de Combate.

Según explican desde ENFAF, el objetivo es que los estudiantes puedan aprender directamente de profesionales que trabajan activamente en el sector, combinando conocimiento académico con experiencia real en el ámbito deportivo, sanitario y científico.

En un sector en constante evolución como el del entrenamiento, la nutrición y la salud, contar con profesores que investigan, entrenan deportistas de élite o divulgan ciencia a gran escala se ha convertido en uno de los elementos más valorados por quienes buscan formarse en estas disciplinas.

Y en ese contexto, poder estudiar con profesionales que trabajan con campeones del mundo, investigadores universitarios o especialistas médicos ya no es solo una aspiración, sino una realidad en las aulas.