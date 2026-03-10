Rueda de prensa posterior al Atlético-Tottenham de Champions

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pasó por los micrófonos de Movistar tras el triunfo ante el Tottenham (5-2), una goleada de la que el argentino aún no se fía. El técnico habló sobre el sorprendente cambio de Kisnky tras regalar dos goles en el primer cuarto de hora, auguró sufrimiento en el partido de vuelta y respondió a las palabras de Griezmann.

Valoración del triunfo: "Forzamos que pasen cosas positivas y aparecieron. El primer tiempo pudimos haber sido más contundentes de lo que fuimos, su gol pudimos resolverlo defensivamente mejor. Eso nos llevó a un segundo tiempo que sacó Oblak el 4-2 y termina haciendo Julián el 5-1. Un triunfo importante, ante un rival importante más allá de su momento que nos da el partido de vuelta que seguramente habrá que sufrir".

¿Habrá que sufrir en la vuelta?: "Seguro, como todos los partidos en Europa".

Apoyo de la afición: "Necesitábamos seguir con la misma intención del arranque. El equipo hizo un buen partido en general, forzó las situaciones para que sucedan cosas. Victoria importante que pudo ser más abultada".

¿Había visto un portero sustituido en el 15'?: "No, a nivel profesional no".

¿Sorprendido?: "No es problema mío, es de ellos, el entrenador. No opino de decisiones de otra persona".

Griezmann dice que se queda: "Siempre quiero lo mejor para él. Ojalá termine la mejor manera esta temporada, que está siendo fantástica. Le necesitamos como está, en momento de visualización, talento correr. Así como está".