Ángel Cotán 11 MAR 2026 - 06:57h.

El ahora tertuliano expone sus motivos

Javier Tebas explica por qué no le gusta la quinta plaza extra para España: "Es la industria real"

Compartir







MadridEl Real Madrid afronta este miércoles el primer encuentro de su doble enfrentamiento ante el Manchester City en los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo de Álvaro Arbeloa llega con dudas en el juego y un puñado de bajas. Por su parte, Pep Guardiola regresa al Santiago Bernabéu con el tono que le caracteriza y deseoso de asaltar de nuevo el feudo blanco. Y en las horas previas, Iturralde González manda un aviso a los merengues.

Hasta un total de siete ausencias, todas ellas por lesión, hacen que el Madrid afronte este primer asalto entre algodones. Desde Kylian Mbappé hasta Jude Bellingham, pasando por Militao, David Alaba, Álvaro Carreras, Dani Ceballos y Rodrygo Goes.

Arbeloa y los suyos deberán hacer frente a un Manchester City que se ha metido de lleno en la pelea por la Premier League y que llegará al Bernabéu en muy buena línea. Además, 'Itu' predice una dirección de partido por parte del árbitro que habrá que tener en cuenta.

Iturralde González avisa con el árbitro del Madrid - City

El ahora analista arbitral compareció en los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER para analizar la figura de Maurizio Mariani. Iturralde avisó al Madrid del tipo de partido que le espera con este trencilla y del mal momento arbitral que atraviesan en Italia: "Maurizio Mariani casero no, lo he dicho antes. Los árbitros italianos no están pasando por un buen momento. Es decir, es de los árbitros que a mí no me gustan porque piensan mucho antes de pitar. Es decir, no deja desarrollarse el juego sino que lleva el jugo donde él quiere".

Cuestionado por una hipotética demora en la toma de decisiones durante el partido de esta noche, Iturralde deslizó una predicción arbitral: "Es, dependiendo si la falta es al borde del área, mira pues igual no la ve. En vez de dejar que el partido transcurra, él lleva el partido a donde él quiere".