Diego Páez de Roque Madrid, 11 MAR 2026 - 10:53h.

El Real Madrid, pendiente de las amarillas contra el Manchester City

Iturralde González avisa al Real Madrid por el árbitro del City con una predicción: "Igual no la ve"

Compartir







El Real Madrid llega a cuadros al encuentro de octavos de final de la Champions League contra el Manchester City. Álvaro Arbeloa no podrá contar con varios de sus mejores jugadores para el regreso de Pep Guardiola al Santiago Bernabéu.

No cuenta con ningún futbolista sancionado, pero sí suma muchas lesiones de futbolistas capitales de todas las zonas del campo en la temporada blanca.

En cuanto a la defensa, el Real Madrid jugará esta noche sin Militao, Alaba y Carreras. De estos tres jugadores, se espera que el lateral español pueda llegar al encuentro de vuelta.

Dani Ceballos es una de las bajas en el centro del campo debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y no estará disponible hasta mediados de abril.

Las dos ausencias más preocupantes son las de Mbappé y Jude Bellingham, quienes esperan que puedan estar en el encuentro del Etihad Stadium. Rodrygo es la otra baja y será un fijo en la enfermería blanca durante el próximo año.

Los apercibidos para la vuelta contra el Manchester City

Sin embargo, el Real Madrid tendrá que tener cuidado para que el número de bajas no aumente de cara al partido de vuelta en Manchester. Y es que además de cualquier lesión que pueda surgir, hay hasta tres jugadores importantes apercibidos de sanción.

Dean Huijsen regresó de lesión contra el Getafe, pero terminó sancionado y no jugó contra el Celta. Esta noche podría volver a ser titular, pero con cuidado para no ver una cartulina amarilla, que supondría una sanción al ser la tercera amarilla en esta edición de la Champions League.

Uno de los jugadores que mejor está rindiendo con Álvaro Arbeloa es Aurelien Tchouaméni. El francés está sujetando el centro del campo en uno de los peores momentos de la temporada blanca, y podría perderse la vuelta contra el Manchester City si ve la tarjeta amarilla.

El tercer jugador apercibido es el futbolista al que se agarra el Madrid para pasar la eliminatoria: Vinicius Jr. Al brasileño se le da especialmente bien enfrentarse a los equipos ingleses en Champions League, por lo que sería una baja muy sensible si finalmente se pierde la vuelta en caso de ser amonestado con una tarjeta amarilla.