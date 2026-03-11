Diego Páez de Roque Madrid, 11 MAR 2026 - 12:33h.

Arbeloa ha recuperado a dos jugadores titulares para la Champions League

Los tres jugadores titulares del Real Madrid apercibidos para la vuelta contra el Manchester City

El Real Madrid recibe esta noche al Manchester City en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. Después de eliminar al Benfica en los playoffs, los de Álvaro Arbeloa se enfrentan a uno de los mejores equipos del mundo con muchas ausencias.

Esta mañana, el club blanco ha compartido la convocatoria del técnico salamantino para el encuentro europeo. Como ya se esperaba, el equipo suma hasta siete bajas, varias de ellas de titulares habituales.

Las bajas y regresos de Arbeloa en la Champions League

En la defensa, ya se esperaba la ausencia de Militao y Alaba, pero el lunes se sumó la baja de Álvaro Carreras por un golpe en el gemelo, siendo este el único con posibilidades de llegar a la vuelta.

Dani Ceballos y Jude Bellingham son las dos bajas en el centro del campo de Álvaro Arbeloa. En cuanto a la zona ofensiva, Rodrygo será una de las ausencias habituales durante el próximo año y Kylian Mbappé no ha conseguido recuperarse a tiempo. Se esperaba que el francés pudiese estar en la ida de la eliminatoria contra el Manchester City y, aunque el francés ya ha estado entrenándose, no ha llegado a tiempo. El Real Madrid ya mira al partido de vuelta como su posible regreso.

Pero no todo son malas noticias, ya que Álvaro Arbeloa podrá contar con dos titulares habituales que había perdido en las últimas semanas. Dean Huijsen, después de su lesión, volvió contra el Getafe, pero terminó sancionado por lo que no jugó en Vigo. Camavinga se ha perdido los dos últimos partidos por unas molestias en sus muelas. Para el choque europeo, Arbeloa podrá contar tanto con el central español como con el centrocampista francés.

Además, el técnico blanco ha decidido llamar hasta seis canteranos, como son Fran González, Diego Aguado, Cestero, Manuel Ángel, Palacios y Thiago Pitarch, aparte de Franco Mastantuono, que también tiene ficha del Real Madrid Castilla.

