Basilio García Sevilla, 11 MAR 2026 - 11:33h.

El pacense tiene cerrados tres fichajes para la próxima temporada

El contrato y la cláusula de Arouna Sangante con el Sevilla

Compartir







Nadie sabe a ciencia cierta qué va a suceder con el Sevilla FC en los próximos meses. Ni siquiera el presidente, José María del Nido Carrasco, tal y como ha desvelado públicamente cada vez que se le ha preguntado por el proceso de venta. Tampoco respira del todo la afición con respecto a la continuidad del equipo en LALIGA EA SPORTS, pero sí hay quien está trabajando de cara al futuro, un futuro incierto incluso para él.

Antonio Cordón, sabedor del momento tan complicado que vive la entidad en lo económico, está tratando de adelantarse a otros posibles competidores y ha dejado cerrados ya tres fichajes de cara a la temporada 2026/27. La contratación de Patrik Mercado ya es oficial, mientras que se han dejado perfiladas las llegadas de Juan Iglesias y Arouna Sangante, libres tras acabar sus contratos con el Getafe y el Le Hare, respectivamente.

PUEDE INTERESARTE Sitúan a Juan Iglesias en el Sevilla para reforzar la zaga

Ni siquiera está claro que el pacense vaya a ser el responsable de la parcela deportiva del club el curso que viene, pues la figura de Monchi sobrevuela el ambiente y lo normal es que entre en los planes de cualquier comprador del club si es que se cierra la venta. Sobre todo, evidentemente, el gaditano está en los planes de un Sergio Ramos con el que también comparte el proyecto del CD San Fernando 1940, que ha celebrado ya su primer ascenso.

Sin embargo, Cordón no para, sabe que las oportunidades que se le presentan al Sevilla hay que aprovecharlas y amarrarlas pronto, pues en lo económico tiene poco que competir con sus iguales, y ya tiene cerradas tres incorporaciones cuando quedan prácticamente cuatro meses para que abra la próxima pretemporada.

Esfuerzo por Mercado y oportunidades de Sangante y Juan Iglesias

El fichaje que está cerrado cien por cien es el de Patrik Mercado, tal y como anunciaron tanto Independiente del Valle como el Sevilla FC hace un par de semanas. Será la primera compra de un jugador desde que llegó Cordón, invirtiendo el club nervionense seis millones de euros en el prometedor centrocampista ecuatoriano, que arribará tras el Mundial.

PUEDE INTERESARTE Sangante, el tercer fichaje del Sevilla para la próxima temporada

Por su parte, Juan Iglesias viene a reforzar el lateral derecho, un puesto que apunta a novedades con la posible salida de Juanlu o Carmona. El Nápoles, presumiblemente, va a volver a por el de Montequinto, y esta vez sí, con muchas opciones de salir. Por último, Cordón ha concretado en Sangante el interés del Sevilla de los últimos años. Estuvo en la agenda de Víctor Orta y desde el 1 de enero podía negociar con cualquier club. El pacense ha estado rápido y el capitán del Le Havre vestirá de blanquirrojo la próxima temporada.