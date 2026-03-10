Gudelj, agradecido: "El Sevilla es el club más grande donde he jugado"

Álvaro Borrego 10 MAR 2026 - 21:55h.

El serbio es el quinto extranjero con más partidos en la historia del club

El contrato y la cláusula de Arouna Sangante con el Sevilla

Nemanja Gudelj cumplió 250 partidos oficiales con el Sevilla FC, convirtiéndose en el quinto extranjero que más veces ha vestido la elástica sevillista en su historia. Llegó en julio de 2019 y debutó con victoria en el campo del Espanyol. En su haber aparecen dos títulos de la Europa League y varias participaciones en la Champions, pero también muchos momentos difíciles. El serbio la ha pasado de todos los colores en Nervión, de ahí que sea capitán y uno de los futbolistas más queridos del vestuario. Este martes el club le hizo un acto conmemorativo por esta efeméride y en ElDesmarque hacemos repaso de sus declaraciones más destacadas.

Cómo fue su fichaje: "Me acuerdo de todo. Llegué a una ciudad que siempre siendo futbolista la tenía en mente. Siempre me llamó la atención. Me hizo muy feliz poder estar aquí y sentir lo que es el sevillismo. No tenía la sensación de que el Sevilla era un club más. El más grande en el que he jugado. Había escuchado mucho sobre la afición, tenía muchas ganas de llegar y hacer historia con el club. Tener mi propio nombre aquí".

Ha calado hondo en la afición: "Lo noté desde el primer día en el aeropuerto. La gente me intentó ayudar, intentaron hacerme sentir como en casa desde el primer día. Es una sensación espectacular. Estaré toda la vida agradecido".

Qué le gustaría haber cambiado: "Yo no cambiaría nada en mi carrera. Sí le diría al Gudelj que llegó que siguiera su corazón y sus sensaciones en los momentos difíciles. Que creyese en sí mismo. Hubo momentos malos, creí en mí mismo, sabía que este era el club en el que quería cumplir lo que tenía en mi cabeza. Estoy muy contento por haber escuchado mi corazón".

La Europa League de la pandemia: "Yo venía tras dos semanas encerrado en casa con mi familia. Llegar ahí, estar en el hotel con tu segunda familia y luchar por esa copa tan bonita fue muy especial. Ese torneo marcó lo unido que estaba ese grupo. Daba igual lo que pasó en el camino, nosotros teníamos un objetivo y ese era traer la Copa a toda la gente que no podía estar. Fue raro. Un estadio vacío, no podías celebrarlo con la gente... fue muy raro. Un quiero y no puedo. Por eso esa Copa siempre será especial".

Ser capitán del Sevilla, un sueño cumplido: "Una cosa es llevar el brazalete y otra ser capitán en el Sevilla. Y encima si te lo da Jesús Navas. No será lo mismo cuando yo me vaya de aquí. Son cosas que llevaré siempre conmigo. Solo podía decirle que daría todo para honrar lo que él ha sido".

Tomar el relevo de Jesús Navas: "Es un ejemplo. Para mí es un orgullo haber podido jugar con él este tiempo. Ha tenido momentos difíciles, mejores en los que he hemos disfrutado mucho, pero es ejemplo del nunca se rinde. Es un digno capitán, ama al Sevilla". El Sevilla es mi vida, todavía me emociono. Es un digno capitán, darle el brazalete fue un orgullo. Siempre da la cara, aunque las cosas vayan mal. Tener un jugador así es un privilegio para cualquier entrenador.

Agradecido con el vestuario: "Este grupo es una familia. Con ellos vas de frente. Yo lo doy todo por ellos y lo daré todo hasta mi último momento. Solo puedo decirles gracias. Que sepan que aquí van a tener un soldado para siempre.

Un "soldado más" para el Sevilla: "Han pasado muchos entrenadores y todos han confiado en mí. Han visto que puedo dar algo. Siempre estaré para lo que necesite el míster. He intentado estar siempre, en la posición que me pongan, pero lo que más me ha importado siempre es darlo todo".