La anécdota de un sevillista con Vlachodimos: "Quédate, por favor"

Álvaro Borrego 16 MAY 2026 - 12:15h.

El de este domingo podría ser el último partido del portero como local en el Sánchez-Pizjuán

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Odisseas Vlachodimos podría vivir este domingo su último partido como local en el Sánchez-Pizjuán, dado que su cesión expira a final de temporada y en principio deberá regresar al Newcastle. El suyo ha sido quizás el único acierto de Antonio Cordón esta campaña, convirtiéndose, de facto, en el mejor jugador de la plantilla. Sin sus paradas el Sevilla FC estaría muy posiblemente en otra tesitura más delicada, de ahí que se haya ganado por méritos propios el privilegio de ser uno de los más queridos por el sevillismo. Él es feliz aquí, como ya confesó en alguna ocasión, y el club intentará amarrar su continuidad por todos los medios, ya sea con una nueva cesión o haciéndose con sus servicios, aunque no será fácil ni mucho menos. Tendrá ofertas, posiblemente de mayor calado, así que su futuro es toda una incertidumbre.

Sea como fuere, por los aficionados no será. Este mismo sábado, a la salida del entrenamiento, algunos de los sevillistas allí presentes le hicieron saber al guardameta su deseo. "Quédate, por favor, quédate, por favor" eran las súplicas vertidas hacia Vlachodimos, uno de los grandes baluartes, sino el que más, de esta plantilla. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

Antonio Cordón encontró en él el primer gran cancerbero desde la salida de Bono, supliendo un hueco al que ni siquiera se acercaron Dmitrovic, Álvaro Ferllo o Nyland. El heleno llegó procedente del Newcastle y está cedido hasta junio, aunque no le cierra la puerta a su posible continuidad.

En una entrevista para el Diario As, Vlachodimos era cuestionado sobre las opciones de seguir en el Sevilla FC. Algo que no descarta. "Sí, es posible. El hecho es que estoy cedido aquí. Como dije antes, mi familia y yo nos sentimos muy bien aquí, pero el fútbol es un negocio diario. Nunca sabes qué ocurrirá en el verano. Tengo un contrato con el Newcastle y no sé qué ocurrirá en el verano, pero en el Sevilla me siento feliz", reconocía el portero griego.