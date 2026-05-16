Militao niega las acusaciones de contratar a mujeres de compañía junto a Vinicius: "Pido respeto"

Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 12:35h.

Desde Brasil señalan directamente el central del Real Madrid y le acusan de contratar a mujeres para una fiesta con Vinicius

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Éder Militão ha salido al paso de las informaciones que en las últimas horas circulan en Brasil y que le señalan como el responsable de organizar una fiesta privada junto a Vinicius Júnior tras el último partido del Real Madrid. El central brasileño publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir de manera rotunda las acusaciones y pedir “respeto” ante una situación que considera especialmente delicada para su entorno personal.

La polémica se disparó después de que varios programas brasileños relacionaran una supuesta celebración nocturna con la reciente ruptura sentimental de Vinicius con su pareja. A partir de ahí comenzaron a difundirse rumores sobre la presencia de varias mujeres en el encuentro e incluso algunos comunicadores llegaron a asegurar que Militão habría sido quien contrató a mujeres de compañía para la fiesta.

Militao alza la voz y se desmarca de las acusaciones

El jugador del Real Madrid negó tajantemente esa versión y aseguró que no existe “ninguna prueba” que sostenga las acusaciones. En el mensaje difundido en Instagram, el defensa lamentó el impacto que están teniendo estos rumores tanto en su imagen pública como en su vida privada. “Toda la información que ha circulado es falsa”, escribió el internacional brasileño.

Militão también explicó que atraviesa un momento sensible a nivel familiar y que la situación le está afectando personalmente. “He llegado al punto de prácticamente no salir de casa”, reconoció el futbolista, que además pidió responsabilidad a la hora de compartir determinadas informaciones en redes sociales y medios de comunicación.

El comunicado concluye con un mensaje directo reclamando empatía y respeto. El defensa madridista insiste en que las acusaciones carecen de fundamento y espera cerrar cuanto antes una polémica que en Brasil ha adquirido una enorme repercusión mediática y que también ha colocado a Vinicius en el foco tras su ruptura sentimental.

El comunicado de Miliato en sus redes sociales

"Ante las recientes especulaciones y acusaciones difundidas en internet sobre mi nombre, vengo a aclarar que toda la información que se me atribuye es falsa y carece de cualquier prueba.

En este momento, estoy totalmente comprometido con mi recuperación tras la lesión que me apartó de la disputa del Mundial 2026, además de dedicar toda mi atención a mi familia, especialmente a mi esposa, que está embarazada.

Confieso que estoy asustado con toda esta situación. He llegado al punto de prácticamente no salir de casa cuando mi esposa no está presente, precisamente por el impacto y la magnitud que estas acusaciones sin fundamento han tomado.

Reitero que, si existe alguna acusación concreta en la que se mencione mi nombre, que se presenten pruebas reales, y no meras suposiciones, juicios precipitados o narrativas creadas en internet", postea el brasileño en sus 'stories' de Instagram.