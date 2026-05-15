Joaquín Anduro 15 MAY 2026 - 14:27h.

Vinicius y Virginia Fonseca acaban su relación meses después

La afición del Real Madrid da su opinión en el gran debate Vinicius vs Mbappé: uno de los dos, fuera

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Las últimas semanas han sido una sucesión de malas noticias en el Real Madrid, tanto en el aspecto profesional de los jugadores como en el personal, con Vinicius como el último protagonista. Virginia Fonseca, ya expareja del futbolista brasileño, ha anunciado este viernes en redes sociales el final de la relación que ambos mantenían con un comunicado en sus redes sociales.

La influencer ha escrito una carta en la que da su visión acerca de esta ruptura de la relación que ambos mantenían desde el año pasado y que se hizo pública a finales del mes de octubre. La brasileña estuvo presente en el Santiago Bernabéu este jueves para la disputa del partido del 7 madridista ante el Real Oviedo horas antes de confirmar que ambos ya no están juntos con mensajes de cariño para el jugador.

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La carta de Virginia en redes sociales anunciando su ruptura con Vinicius

Siempre me voy a permitir vivir. Vivir algo real, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy.

Mientras estuvimos juntos, me dediqué mucho, como me dedico a todo lo que me propongo hacer en mi vida. Después de todo, siempre he trabajado duro, siempre he estado muy enfocada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre tuve dentro de cualquier relación.

A lo largo de mi vida, he aprendido a no negociar nunca lo que, para mí, es innegociable. Así que, cuando algo deja de tener sentido, prefiero tener la madurez de cerrarlo con cariño a quedarme por quedarme.

Hoy, escogemos respetar el camino del otro. Aplaudo mucho la felicidad y el éxito de Vinícius, y todo eso con mucho cariño.

Pido el respeto de todos y que sea una página pasada en la vida de todos, ¡así como lo será en la mía! Gracias