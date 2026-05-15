La anécdota de la negociación del Sevilla con García Plaza: "¿Eres capaz de hacer tres victorias?"

Álvaro Borrego 15 MAY 2026 - 11:59h.

El entrenador pide rebajar la euforia y no dar por logrado el objetivo hasta que las matemáticas lo confirmen

Así queda la probabilidad de descenso a Segunda tras el empate del Girona

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Luis García Plaza compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que disputarán Sevilla FC y Real Madrid este domingo, en el Sánchez-Pizjuán, en el que los sevillistas tienen la primera oportunidad para lograr de manera matemática la permanencia. Lo mejor es que dependen de sí mismos para lograrlo, por lo que el técnico espera alargar la racha positiva y poner fin a uno de los años más convulsos de las últimas décadas. Como no podía ser de otra forma, el entrenador fue cuestionado sobre la venta a Sergio Ramos y también sobre su futuro.

En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Cómo está la plantilla: "Hay gente que está cansada. Castrín el día de antes me dijo que no había recuperado bien, hablamos con los doctores y decidimos darle descanso. Eso lo vamos a ver mañana. Sé que va a haber algún cambio, pero de ese bloque de 14 o 15 jugadores que están saliendo de inicio saldrá la alineación. No creo que haya ninguna sorpresa. No hay ninguna lesión".

Aún no se ve salvado: "Cuando te llaman es porque las cosas no van bien. Conocer a las personas me ayuda mucho. Al principio fue una semana rara, hemos ido creciendo todos. Aprovecho para decir que todavía nos queda un paso. Hay una tendencia de que estamos salvados ya y eso es mentira. Es mentira, todavía no estamos salvados. Hay que focalizar en Real Madrid, Real Madrid y Real Madrid. No podemos relajarnos ni un minuto. Tenemos que ir a full, porque no está conseguido el objetivo. El fútbol es muy caprichoso. Estamos cerca pero no está hecho".

Pescar en río revuelto: "El Madrid siempre es el Madrid. Hace poco jugó en el campo del Espanyol con el Espanyol jugándose la vida y ganaron 0-2. Estás hablando de uno de los mejores equipos del mundo. Yo como entrenador le he ganado al Barça de Guardiola o al Madrid de los 100 puntos con Mourinho. Aunque tú estés bien tienen jugadores que son capaces de ganar solos un partido. Es verdad que la temporada no ha salido como han querido, pero me espero al mejor Madrid. Como no hagamos un gran partido perderemos, porque es la lógica. Si nos cuesta ganar a cualquier rival un mundo..."

El rendimiento de Akor Adams: "El rato que jugó el día del Espanyol y el otro día estuvo a muy buen nivel. Ojalá siga así. Por mí que siga así, que repita y marque tres o cuatro goles más".

El papel de los canteranos: "Este no es el Sevilla de los grandes fichajes. Es el Sevilla que tenemos que ver. No tengo miedo en poner a nadie. Alexis está haciendo tres segundas partes... nos está dando todo. Me da igual la edad, pongo lo que creo y a quien creo. Están haciendo un papel y creciendo con el equipo. Llevan al Sevilla dentro y cuando va mal sufren mucho. Estoy encantado con ellos".

Qué opinión tiene de Sergio Ramos: "Uno no es ajeno a nada y he dicho que no quiero saber nada, que no me cuente nadie nada. Solo quiero estar centrado en el partido. De mí depende lo que pase ahí (en el campo). He dicho que no me cuenten nada. Solo quiero pensar en el Real Madrid".

¿Ve posible Europa? "Cuando hacéis preguntas así las entiendo, pero mi pensamiento es el día a día. Solo quiero certificar el objetivo. Voy a contar algo. Cuando me llaman me dijeron si era capaz de hacer tres victorias, porque todo pensábamos que valía con eso, pero no. Ni con cuatro es suficiente. A seguir apretando los dientes. El domingo tenemos que dar otra vez el máximo".