Pepe Jiménez Sevilla, 14 MAY 2026 - 22:05h.

Varios equipos podrían confirmar su salvación el próximo domingo

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La pelea por salvarse del descenso a Segunda División continúa más viva que nunca. Tras los encuentros de este pasado miércoles -y con el Oviedo sin opciones de continuar en la élite-, los resultados cosechados este jueves por clubes como Valencia o Girona siguen apretando, aún más, la tabla.

La tarde arrancaría con un empate entre el Valencia y el Rayo Vallecano en Mestalla. Los locales, que se sitúan ahora con 43 puntos -los mismos que el Sevilla- comenzaban perdiendo ante los de Vallecas -ahora con 44 unidades- después de que los visitantes fallasen incluso un penalti.

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Al borde del descanso, Diego López conseguiría poner las tablas y Mestalla pensó que este jueves podría certificar la salvación. La igualdad, sin embargo, se apoderó del segundo tiempo y el marcador quedó en tablas. Los de Vallecas sí están salvados.

Por su parte, el Girona, que se jugaba gran parte de sus aspiraciones este jueves, arrancó la cita ante la Real Sociedad perdiendo. El público presente en Montilivi no lo pasó nada bien, pero Stuani, el de siempre, el que nunca falla, consiguió poner el empate a falta de media hora, colocando a los de Míchel con 40 puntos, solo uno por encima del descenso.

La Real, por su parte, certifica su continuidad en la élite con 44 puntos.

Las probabilidades de descenso a Segunda

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo ocurrido este jueves, en estos momentos, además del Real Oviedo, se colocan en zona de descenso a LALIGA Hypermotion Levante y Mallorca. Con todo ello, @2010MisterChip ha actualizado los porcentajes de posibilidad de descenso y varios equipos están realmente amenazados en estos momentos.

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En primer lugar, Real Sociedad, Athletic y Rayo han certificado su salvación con 44 puntos, mientras que equipos como el Valencia o el Sevilla, ambos con 43 puntos, tienen menos de 1% de posibilidades de descender.

Actualmente los principales señalados para descender son Elche (50.6%), Levante (46.3%) y Mallorca (43.4%), a los que se sumaría el Girona con un 26%.

Es importante señalar que en la penúltima jornada se disputará un Levante-Mallorca, mientras que en la última se enfrentarán el Girona y el Elche, por lo que ambos encuentros parece que pueden ser decisivos para esta pelea tan angustiosa.