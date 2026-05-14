Los tres elementos reconocibles de la influencia de Luis García Plaza en la resurrección del Sevilla

El entrenador le ha dado la vuelta al equipo que cogió en la UCI

Luis García Plaza no se fía: “Cuando sacas un poco de pecho te dan un sopapo que te dan la vuelta”

Compartir







El Sevilla FC está muy cerca de conseguir la permanencia en LALIGA EA SPORTS, y aunque la afición ha jugado un papel protagonista en esta película de terror que puede acabar con final feliz, también es justo reconocer la aportación de su entrenador. Luis García Plaza tomó al equipo justo en el parón de Semana Santa, pocos días después de que Matías Almeyda deslizara que iba a ser incapaz de ganar un solo partido más, lo que precipitaría su destitución. Y lo cierto es que, en siete partidos, ha ganado cuatro, ha sumado 12 puntos, tiene 43 y la permanencia está prácticamente en la mano pese a que matemáticamente aún no se pueda celebrar.

Mucho se está hablando del indiscutible papel de la afición, también de que el Sevilla se ha enfrentado ante rivales que no se jugaban mucho en el tramo final, e incluso algunos han cruzado ciertas líneas conspiranoicas con confabulaciones que no se sostienen ni en el argumentario del más osado. Pero lo cierto es que este logro tiene a Luis García Plaza como uno de sus principales responsables. Experto en estas lides aunque en circunstancias bien distintas, tomó a un equipo muerto y, aunque le costó, lo ha resucitado.

PUEDE INTERESARTE Las risas de Marcelino García Toral con Luis García Plaza tras la remontada del Sevilla

El madrileño tiene asegurado un año más de contrato si confirma la permanencia en LALIGA EA SPORTS, pero teniendo en cuenta que el cambio de propiedad puede sacudir a toda la estructura del club, es francamente difícil afirmar que en el mes de agosto será él el que se siente en el banquillo.

Con todo, hay tres aspectos en los que Luis García Plaza ha mejorado sobremanera al equipo

Un fútbol más sencillo

Para ganar partidos hay que jugar bien al fútbol. Ese es un axioma que ha defendido García Plaza desde su llegada y, aunque pareciera imposible atendiendo a la calidad de la plantilla, el técnico lo ha conseguido en diversas fases de este periodo, cada vez más largas. Las cuatro victorias han llegado en partidos con buen juego, creciendo hasta una segunda parte en Villarreal que fue francamente buena. Sí es cierto que en las derrotas ante el Oviedo -marcada por la expulsión de Nianzou- y el Levante las sensaciones fueron horribles.

Atendiendo a los muchos defectos y pocas virtudes de la plantilla, García Plaza ha propuesto un fútbol más sencillo y, sobre todo, más ordenado. Desde la estructura se pueden tapar muchas carencias, el equipo ha huido de los planteamientos excéntricos de Almeyda, y se ha notado mucho más cómodo.

PUEDE INTERESARTE Uno por uno del Sevilla FC ante el Villarreal: sorpresas te da la vida

Mentalidad y discurso

Luis García Plaza sabía que se metía en una plaza complicada. Salvar a un histórico como el Sevilla que estaba en la UCI no iba a ser sencillo, pero desde el primer momento ha sabido insuflar una mentalidad positiva a su equipo, pero siempre con los pies en el suelo. Se ha referido muchas veces al hundimiento que sufrió en Pamplona tras el gol de Catena en el último suspiro. Del primer al último sevillista se veía en Segunda, pero entre él y la afición han resucitado al muerto.

Además, en el campo se puede ver a la perfección cómo ha conseguido quitarle el miedo a sus jugadores, como se demostró a la perfección en Villarreal, recomponiéndose tras el catastrófico inicio de partido. Se le puede ver continuamente pidiéndoles que saquen al equipo de atrás, que no se aculen, y que jueguen la pelota con intención de sacar algo positivo arriba. Pero sin volverse locos. Nada que ver con lo que estaban viviendo anteriormente.

Resultados

Y lo más importante: los resultados necesarios para salvarse. Curiosamente, a Almeyda se le achacó que no fuera capaz de amarrar empates que serían muy útiles a final de temporada, y Luis García Plaza aún no ha firmado las tablas en ninguno de sus partidos. Cuatro victorias y tres derrotas es su bagaje, a priori suficiente para mantenerse aunque aún no es matemático. Un tercio de las victorias de toda la temporada llevan su firma.

Además, el Sevilla, que esta temporada solo había ganado dos partidos de forma consecutiva en una ocasión, y que en la anterior ni siquiera logró hacerlo, lleva ahora tres partidos seguidos ganando, con dos de las tres remontadas de la temporada incluidas -la primera con dos goles de desventaja-, y tiene ante sí la posibilidad de ganar cuatro partidos seguidos si vence el domingo al Real Madrid.

El equipo nervionense no ganaba tres partidos seguidos desde que Quique Sánchez Flores lo lograra en la primavera de 2024 ante Getafe, Las Palmas y Mallorca. Para encontrar un 12 de 12 hay que marcharse mucho más atrás. Desde abril de 2021, con un Julen Lopetegui que logró 77 puntos y fue cuarto a nueve puntos del campeón, no consigue vencer en cuatro jornadas consecutivas.