Basilio García Sevilla, 14 MAY 2026 - 10:13h.

ElDesmarque sale a la calle a preguntar por la llegada del camero a la propiedad

El vídeo de Sergio Ramos tras la victoria del Sevilla ante el Villarreal

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El Sevilla FC acaricia una salvación que no hace tanto parecía quimérica, y además está feliz al ver que el embrollo societario está a punto de encontrar una salida. Sergio Ramos, de la mano de Five Eleven Capital, está muy cerca de hacerse con la propiedad del club, desbancando a los actuales dirigentes, totalmente amortizados desde hace años.

Las cámaras de ElDesmarque se han ido a un enclave tan sevillano como el Mercado de San Gonzalo, en Triana, y ha demostrado que el sevillismo está ilusionado con la llegada del camero. Le piden, prácticamente, una limpieza general del club, el primer al último estamento. “Si no lo hace Sergio, ¿quién lo va a hacer?”, es el sentir general.