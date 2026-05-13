Pepe Jiménez Sevilla, 13 MAY 2026 - 22:14h.

El exjugador continúa celebrando los triunfos del Sevilla antes de anunciar su llegada

¿Puede Sergio Ramos volver a jugar en el Sevilla tras la compra?

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El Sevilla vence y Sergio Ramos sonríe. El exjugador sevillista ha vuelto a celebrar el triunfo blanquirrojo en redes sociales con un pequeño vídeo que, tras acordar la compra del principal porcentaje de la entidad, le permite además estar más cerca de dirigir al club en Primera División.

Porque el de Camas ya suma algunas semanas compartiendo imágenes en redes sociales celebrando los triunfos del Sevilla y este miércoles no ha sido diferente. Tras dos largas jornadas de reuniones cerrando la compra del principal porcentaje accionarial del club, Sergio Ramos celebra casi como accionista de la entidad, sabiendo que el triunfo de este miércoles le acerca, y mucho, a la permanencia.

Con un pequeño vídeo con el himno del centenario de fondo y su móvil apuntando a la pantalla, Sergio Ramos ha querido celebrar el importantísimo triunfo ante el Villarreal sumando un 'Sevilla +3', además de algunos corazones.

Es evidente que todo este tipo de guiños despiertan el interés de una afición que, tras conocer el principio de acuerdo entre las partes, solo espera el anuncio oficial para confirmar la llegada de Sergio Ramos al club junto a Five Eleven.

Ahora solo queda conocer el puesto que ocupará Sergio Ramos dentro del organigrama sevillista, ya que lo único que está claro es que el de Camas quiere ser parte importante en la toma de decisiones del futuro inmediato del Sánchez-Pizjuán.