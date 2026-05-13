Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 21:43h.

"El equipo ha demostrado que cree en lo que hace"

Uno por uno del Sevilla FC ante el Villarreal: sorpresas te da la vida

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El reto que asumió Luis García Plaza en el parón de Semana Santa era mayúsculo. Hacerse cargo de un histórico como el Sevilla FC metido de lleno en una pelea que no está señalada para él, a priori, y hacerlo con una plantilla muy limitada. Pero el equipo ha ganado los tres últimos partidos y tiene la permanencia en la mano al sumar ya 43 puntos, aunque el madrileño no se fía y quiere algún punto más.

Tras el partido, el preparador sevillista hizo resumen en los micrófonos de DAZN. “Ellos son muy buenos, en cualquier momento, te pueden hacer una jugada individual y te pueden empatar. Te vienen las imágenes de Pamplona, que teníamos el empate. El equipo ha demostrado que cree en lo que hace, con un 2-0, el gol de Oso nos ha levantado. Hemos atacado muy bien, en la primera parte nos cogían, hemos cambiado el sistema ya perdiendo y el equipo se ha rehecho muy bien. Estoy contento por los aficionados, sobre todo, pero también por los jugadores. Hemos ganado cuatro partidos de siete, tres seguidos, hacía muchos años que no se conseguía. Muy contento”, expresaba con cara de alegría.

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Pero Luis García Plaza no da por hecha la permanencia de momento, ya que cree que igual algún equipo baja con los 43 puntos que suma el Sevilla ahora mismo. “Hay que jugar, defender y atacar bien. Hasta que hemos ajustado otro cambio, nos estaban hundiendo mucho, el equipo estaba jugando bien. Aquí solo han ganado Madrid y Barça, ellos han competido, han hecho su partido, pero hemos seguido haciendo lo que teníamos trabajado. Necesitas un momento de un jugador y que todos hagan pum, para arriba. Todavía no está hecho. Hay que descansar. Que haya otro manicomio en el Sánchez-Pizjuán el domingo e intentar ese cuarto seguido y que sea una fiesta. La responsabilidad de entrenar al Sevilla en esta situación era muy grande, ha sido un trabajo de aislarme, trabajar. En Pamplona estaban llorando, ahora a preparar el partido ante el Real Madrid. Me espero que ganemos todos, el Levante, el Espanyol… vamos a ver”.

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La pelea por el descenso. “Va a ser de las salvaciones más caras de la historia, una con el Levante tuvimos que hacer 44/45. Cualquiera que haya una temporada normal, se mete en Europa. Vamos a dejarnos de historias, en el fútbol cuando sacas un poco de pecho te dan un sopapo que te dan la vuelta. Vamos a disfrutar, ahora hay que esperar resultados y si necesitamos puntuar el domingo hay que ir a por ello. Creo que sí, que nos va a hacer falta otro punto”.

Se rinde a sus jugadores. “Ante el Espanyol terminamos jugando con una defensa que eran Juanlu, Castrín, Kike y Oso, cuatro de la cantera. Es un Sevilla muy humilde que tiene que trabajar, para eso está la cantera. Gente como Gaby que siente el equipo, Djibri y Luci, buenísimos, y Akor. Tiene desconexiones, pero en estos dos partidos… ¡Buah! Alexis, Juanlu… Estoy orgulloso de ellos. Necesitamos más, igual un punto más para certificar la permanencia, ojalá me equivoque”.