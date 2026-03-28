Pepe Jiménez Sevilla, 28 MAR 2026 - 10:53h.

Casi dos meses después, reaparece Del Nido Carrasco

García Plaza cambia el chip y sus entrenamientos, en su mayoría, serán por la tarde

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No habrá (demasiado) lugar para el festejo en el Sevilla. Luis García Plaza ha llegado al Sánchez-Pizjuán con la firme intención de cambiar, de manera radical, el chip en el conjunto blanquirrojo y, para ello, ha cambiado hasta el ritmo de los entrenamientos. Sea por la Semana Santa o simplemente por la intención de contar en cada sesión con el mayor número de internacionales posibles, el trabajo, a la tarde.

Porque el Sevilla entrenará esta próxima semana hasta tres días por la tarde, quedándose la mañana únicamente para el Martes Santo, para el Viernes Santo y, evidente, para el Sábado Santo, día en el que la entidad viajará hasta Oviedo para la disputa del primer encuentro con el técnico.

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Con esta medida, más allá de ser interpretada como una restricción de tiempo libre, García Plaza intentará tener el mayor número de efectivos internacionales en cada sesión, además de ofrecerle algo más de descanso a los jugadores tras tener este fin de semana libre.

La rueda de prensa del técnico, por su parte, será el Sábado Santo, día previo a la cita ante el Oviedo, situación que también cambia respecto a Matías Almeyda, que hasta ahora atendía a los medios de comunicación, habitualmente, los viernes.

Cabe recordar, de igual manera, que la primera idea del técnico es realizar los entrenamientos previos a los encuentro en casa -quedan cuatro este año- en el Sánchez-Pizjuán, aunque esta medida no está garantizada al 100% en todos ellos, quedando pendiente de resultados y, principalmente, logística disponible en la entidad.

El Sevilla realizará tres ofrendas en Semana Santa

Tal y como se ha informado, la entidad tiene previstas tres ofrendas organizadas para esta nueva Semana Santa. El lunes se realizará la ofrenda en San Pablo, el segundo día será en San Benito y para el Miércoles Santo quedarán las ofrendas a La Sed y San Bernardo.