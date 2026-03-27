Ángel Cotán 27 MAR 2026 - 18:04h.

El Estadio Nuevo Colombino, hasta la bandera en la gran final

En directo, Sevilla y Cádiz se miden en la final de la Copa del Mundo Gañafote

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HuelvaEl Cádiz CF reina en la Copa del Mundo Gañafote 2026. En un Estadio Nuevo Colombino hasta la bandera y repleta de jóvenes talentos nacionales e internacionales, los amarillos superaron a un competitivo Sevilla FC que nunca tiró la toalla. Desde el principio, los dos equipos ofrecieron espectáculo y protagonizaron una linda batalla deportiva que enganchó a miles de personas.

El toma y daca comenzó desde muy prontito. Los sevillistas, en cuestión de cinco minutos, subieron al marcador los dos primeros tantos de la tarde. Con el 2-0, los canteranos de Nervión no bajaron el pistón y rozaron el tercero, pero desaprovecharon sus opciones y el Cádiz se agarró al partido.

El Cádiz se impone a un Sevilla que vendió cara su piel

El 2-1, tras una gran jugada individual, daba esperanzas a un Cádiz que empujó de lo lindo antes del descanso. Álvaro, portero sevillista, fue el responsable de contener a los amarillos y conservar la ventaja hispalense al término de la primera mitad.

Los gaditanos arrancaron el segundo tiempo como finalizaron el primero y no dejaron de acechar la meta defendida por Álvaro. Y ya saben, tanto fue el cántaro a la fuente... que se acabó rompiendo. Con un potente disparo lejano, el Cádiz igualaba el partido a dos y la gran final se decidiría por detalles.

Llegó el momento de la reacción rojiblanca, pero también el de Iker. El portero amarillo realizó dos intervenciones de mucho nivel para mantener el empate en el marcador. La final se acabaría decidiendo desde el punto de penalti. Y ahí, el Cádiz reinó.