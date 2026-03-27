Ángel Cotán 27 MAR 2026 - 11:15h.

Lleva 'la diez' para parecerse al excapitán del Athletic

En directo, sigue al Betis, Sevilla, Recre, Cádiz y al resto de equipos en la Copa del Mundo Gañafote

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BizkaiaLa Copa del Mundo Gañafote 2026 cuenta con participantes de todos los rincones del mundo. Desde el Recreativo de Huelva... hasta San Lorenzo. Desde Argentina hasta tierras onubenses llega una expedición de la Banda del Ciclón que ha tenido que afrontar un largo viaje en avión, tren y autobús. En ElDesmarque charlamos con el '10' del equipo, un número icónico de por sí en el país argentino, pero en la que también ha influido Iker Muniain.

Tiziano, nuestro protagonista, reconoce que idolatra al que fuera capitán del Athletic Club. Esa es una de las razones que explican su dorsal, aunque además de lo futbolístico, el joven mediapunta admira los valores del ahora entrenador.

Tiziano, el 10 de San Lorenzo, pide la vuelta de Iker Muniain

Muniain dejó el Athletic y vivió su sueño argentino. El exjugador navarro no estuvo ni un año en San Lorenzo, pues aterrizó en septiembre y se marchó en julio, pero le bastó para dejar un gran recuerdo entre los hinchas del Ciclón. Tiziano, aún en edad alevín, demuestra su desparpajo ante la cámara de este periódico y pide el regreso de Muniain como entrenador de San Lorenzo: "No llegué a conocerle, pero era loco verlo jugar allí. Sé que es entrenador, ojalá sea de San Lorenzo en el futuro. Ama al club y lo va a defender. La gente lo quiere y es humilde".

En la parte superior de esta noticia puedes ver la entrevista completa a Tiziano.