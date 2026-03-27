Ángel Cotán 27 MAR 2026 - 09:58h.

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CádizLa Copa del Mundo Gañafote 2026 arrancó este viernes con una victoria del Cádiz CF en los dieciseisavos de final. Los amarillos, con un solitario tanto de cabeza, superaron al Tocalli argentino aunque bien pudieron aumentar su ventaja. En la expedición cadista, un menudo mediapunta comienza a brillar y guarda un vínculo muy especial con el fútbol, pero también la música. Hablamos de Enzo.

Este pequeño talento, en captaciones con la entidad gaditana, atiende a ElDesmarque en las instalaciones Luis Rodríguez Salvador (Cartaya). Enzo, en una de sus primeras entrevistas, comparte un sueño con el Cádiz CF y confiesa qué consejos le brinda su tío Nolito, exjugador profesional de clubes como Celta de Vigo o Sevilla FC.

Enzo, un sueño en el Cádiz y los consejos de su tío Nolito

Este joven talento nace en una familia de artistas, pues además de la figura de Manuel Agudo Durán, su madre es una de las integrantes del grupo Papá Levante: "Me gustaría llegar con el Cádiz CF hasta Primera División, mínimo. Me fijo en mi tío Nolito, juego de mediapunta. Él me dice que siempre tenga la cabeza fría, que nunca me salga del partido y que antes de hacer las cosas que las piense rápido".