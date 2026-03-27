En directo, sigue al Betis, Sevilla, Recre, Cádiz y al resto de equipos en la Copa del Mundo Gañafote
EN DIRECTO: Puedes ver los partidos de la Copa del Mundo Gañafote en Mediaset Infinity
Cara a cara, las mejores canteras del mundo
Huelva ya está lista para dar el pistoletazo de salida a la Copa del Mundo Gañafote. De la mano de Mediaset Infinity y ElDesmarque, que emitirán durante todo el día lo mejores partidos, los amantes del fútbol base podrán seguir el torneo que arranca a las 8.30 de la mañana y acabará con la gran final programada para las 17.00 horas de la tarde.
Las grandes estrellas del futuro viven un día único en un torneo donde compiten representantes de nivel como el Decano, el FC Barcelona, Betis y Sevilla o el Villarreal CF. Además, de otros equipos internacionales como el Bayern de Múnich o el PSG, y algunos más modestos como el Atlético Sanluqueño.
Cómo es la Copa del Mundo Gañafote
Los partidos se disputarán tanto en césped artificial como en césped natural. Los equipos se enfrentarán en eliminatoria a partido único. Los equipos vencedores avanzarán en la competición a la siguiente eliminatoria hasta la final.
Los partidos tendrán una duración determinada de dos tiempos de 12 minutos. Las semifinales y la final se disputarán con una duración de dos tiempos de 20 minutos. Sólo en caso de lesión grave donde tengan que entrar las asistencias y el árbitro considere que se debe parar el partido podrá hacerlo. El comité del torneo está autorizado a alterar la duración y el horario si las circunstancias así lo requieren. El intermedio de los partidos durará 5 minutos y habrá cambio de campo.
La Copa del Mundo Gañafote, en directo:
Gol del Liverpool
Liverpool 1-0 CD Lamiya
El doblete de Adam con el Barça en la Copa del Mundo Gañafote
Final del Barcelona-Southern States
Finaliza el Barcelona 6-0 Southern States
Cae el PSG en los penaltis
Cae el PSG ante el Emanuele Troisse en los penaltis.
Descando en el Barcelona Southern States
Barcelona 3-0 Southern States
Infinity te ofrece la Gañafote Cup
Os recordamos que a través de este enlace puedes seguir los mejores partidos de la Gañafote Cup.
Final del Cádiz-Tocalli
Finaliza el Cádiz 1-0 Tocalli
Gol del Barcelona
Barcelona 2-0 Southern States
Gol del Barcelona
Gol de Adam
Barcelona 1-0 Southern States
Finald el Fiorentina-BTA Chile
Finalizado el Fiorentina 4-0 BTA Chile
Final en el Recre-Santa Bárbara
Finaliza el Recre-Santa Bárbara 2-0
Resultados
Resultados:
Recre 2-0 Santa Barbara
Cádiz 1-0 Tocalli
Partidos que podrás seguir por Infinity
A través de Infinity (en este enlace) podrás seguir los siguientes partidos:
Recre - Santa Bárbara
Barcelona - Southern States
Lamiya - Liverpool
Bayern - Soccer Academy
¡Bienvenidos!
¡Buenos días y bienvenidos! En ElDesmarque ya estamos listos para contaros todo lo que nos depara este viernes en la Copa del Mundo Gañafote. ¡Arrancamos!