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En directo, sigue al Betis, Sevilla, Recre, Cádiz y al resto de equipos en la Copa del Mundo Gañafote

Copa del Mundo Gañafote
Copa del Mundo Gañafote. Ángel Cotán
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Huelva ya está lista para dar el pistoletazo de salida a la Copa del Mundo Gañafote. De la mano de Mediaset Infinity y ElDesmarque, que emitirán durante todo el día lo mejores partidos, los amantes del fútbol base podrán seguir el torneo que arranca a las 8.30 de la mañana y acabará con la gran final programada para las 17.00 horas de la tarde.

Las grandes estrellas del futuro viven un día único en un torneo donde compiten representantes de nivel como el Decano, el FC Barcelona, Betis y Sevilla o el Villarreal CF. Además, de otros equipos internacionales como el Bayern de Múnich o el PSG, y algunos más modestos como el Atlético Sanluqueño.

Cómo es la Copa del Mundo Gañafote

Los partidos se disputarán tanto en césped artificial como en césped natural. Los equipos se enfrentarán en eliminatoria a partido único. Los equipos vencedores avanzarán en la competición a la siguiente eliminatoria hasta la final.

Los partidos tendrán una duración determinada de dos tiempos de 12 minutos. Las semifinales y la final se disputarán con una duración de dos tiempos de 20 minutos. Sólo en caso de lesión grave donde tengan que entrar las asistencias y el árbitro considere que se debe parar el partido podrá hacerlo. El comité del torneo está autorizado a alterar la duración y el horario si las circunstancias así lo requieren. El intermedio de los partidos durará 5 minutos y habrá cambio de campo.

La Copa del Mundo Gañafote, en directo:

Gol del Liverpool

Liverpool 1-0 CD Lamiya

El doblete de Adam con el Barça en la Copa del Mundo Gañafote

Adam, el goleador del Barça en la Copa del Mundo Gañafote
Adam, el goleador del Barça en la Copa del Mundo Gañafote

Final del Barcelona-Southern States

Finaliza el Barcelona 6-0 Southern States

Cae el PSG en los penaltis

Cae el PSG ante el Emanuele Troisse en los penaltis.

Descando en el Barcelona Southern States

Barcelona 3-0 Southern States

Infinity te ofrece la Gañafote Cup

Os recordamos que a través de este enlace puedes seguir los mejores partidos de la Gañafote Cup.

Final del Cádiz-Tocalli

Finaliza el Cádiz 1-0 Tocalli

Gol del Barcelona

Barcelona 2-0 Southern States

Gol del Barcelona

Gol de Adam

Barcelona 1-0 Southern States

Finald el Fiorentina-BTA Chile

Finalizado el Fiorentina 4-0 BTA Chile

Final en el Recre-Santa Bárbara

Finaliza el Recre-Santa Bárbara 2-0

Resultados

Resultados:

Recre 2-0 Santa Barbara

Cádiz 1-0 Tocalli

Partidos que podrás seguir por Infinity

A través de Infinity (en este enlace) podrás seguir los siguientes partidos:

Recre - Santa Bárbara

Barcelona - Southern States

Lamiya - Liverpool

Bayern - Soccer Academy

¡Bienvenidos!

¡Buenos días y bienvenidos! En ElDesmarque ya estamos listos para contaros todo lo que nos depara este viernes en la Copa del Mundo Gañafote. ¡Arrancamos!
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