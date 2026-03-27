Gol del Liverpool

Celia Pérez 27 MAR 2026 - 08:24h.

EN DIRECTO: Puedes ver los partidos de la Copa del Mundo Gañafote en Mediaset Infinity

Cara a cara, las mejores canteras del mundo

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Huelva ya está lista para dar el pistoletazo de salida a la Copa del Mundo Gañafote. De la mano de Mediaset Infinity y ElDesmarque, que emitirán durante todo el día lo mejores partidos, los amantes del fútbol base podrán seguir el torneo que arranca a las 8.30 de la mañana y acabará con la gran final programada para las 17.00 horas de la tarde.

Las grandes estrellas del futuro viven un día único en un torneo donde compiten representantes de nivel como el Decano, el FC Barcelona, Betis y Sevilla o el Villarreal CF. Además, de otros equipos internacionales como el Bayern de Múnich o el PSG, y algunos más modestos como el Atlético Sanluqueño.

Cómo es la Copa del Mundo Gañafote

Los partidos se disputarán tanto en césped artificial como en césped natural. Los equipos se enfrentarán en eliminatoria a partido único. Los equipos vencedores avanzarán en la competición a la siguiente eliminatoria hasta la final.

Los partidos tendrán una duración determinada de dos tiempos de 12 minutos. Las semifinales y la final se disputarán con una duración de dos tiempos de 20 minutos. Sólo en caso de lesión grave donde tengan que entrar las asistencias y el árbitro considere que se debe parar el partido podrá hacerlo. El comité del torneo está autorizado a alterar la duración y el horario si las circunstancias así lo requieren. El intermedio de los partidos durará 5 minutos y habrá cambio de campo.

La Copa del Mundo Gañafote, en directo: