Pablo Sánchez 27 MAR 2026 - 13:52h.

Equipos, calendarios y horarios de los partidos de la Copa del Mundo Gañafote 2026

Intensa jornada de fútbol en la provincia de Huelva

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La Copa del Mundo Gañafote, que se está emitiendo en Mediaset Infinity y te estamos contando en ElDesmarque, llega a su cita definitiva. Sevilla y Cádiz han sido los equipos más regulares del torneo y se ganaron el billete para la gran final.

A partir de las 17.00 horas, en Mediaset Infinity, podrás disfrutar con la gran final de la Copa del Mundo Gañafote entre el Sevilla y el Cádiz, quienes han demostrado su maestría a lo largo de esta intensa jornada de viernes con equipos de todo el mundo. Pronto se conocerá al equipo que tomará el testigo del Liverpool, vigente campeón de la cita onubense.

El Cádiz se convirtió en el primer finalista al vencer al Tottenham por 2-1 en una de las semifinales tras adelantarse con dos goles de ventaja antes de que los Spurs redujeran distancias antes del final. Por el otro lado, el Sevilla venció por 1-4 a uno de los clubes locales, el Recreativo de Huelva, para firmar este derbi andaluz con el campeonato en juego.