Mbappé, de nuevo en el ojo del huracán

El uno por uno y notas del Real Madrid en el Clásico del Camp Nou con cinco suspensos y dos cracks señalados

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Partiendo de la base de que todos los jugadores del Real Madrid, en mayor o menor parte, son culpables de la situación del equipo, lo de Kylian Mbappé es insostenible. El madridismo parece dividido en dos bandos y uno de ellos está liderado por el futbolista francés, que está dándole alas a sus detractores con varias acciones que parecen mensajes y pulsos al club.

La última llegó este domingo con la fotografía que subió a su cuenta de Instagram viendo el partido en su casa después de haberse perdido el encuentro al recaer de su lesión en los últimos minutos del último entrenamiento. No vamos a dudar sobre ello pero lo que no es entendible es el momento de la imagen teniendo el precedente de la semana pasada.

Kylian Mbappé se supone que tenía permiso del club para marcharse junto a su pareja, Ester Expósito (con quien no dejan de aparecer imágenes 'robadas' de extraña buena calidad) durante su lesión aunque los tiempos no fueron los mejores. El francés aterrizó en Madrid apenas 12 minutos antes de que arrancara el encuentro del Real Madrid ante el Espanyol, lo cual hace dudar de su implicación junto a sus compañeros.

Después llegarían las risas con las que se le pudo ver marcharse en coche de Valdebebas el día en el que se habían pegado dos compañeros en el vestuario por segundo día consecutivo con Fede Valverde y su gran amigo Aurélien Tchouaméni. Otra imagen que poco ha gustado en el madridismo cuyas lesiones también se han puesto en duda con el Mundial a la vuelta de la esquina.

La última imagen de Kylian Mbappé en redes sociales

Volvamos, con todos estos precedentes, a la imagen subida por Mbappé este domingo mientras el Real Madrid jugaba el Clásico ante el Barça en el Camp Nou. Algo habitual por parte de los jugadores no convocados aunque, lo que extraña es que tuviera que llegar ya con 2-0 en el marcador y con un escueto "Hala Madrid" junto a un corazón blanco.

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Si cualquier futbolista hubiera sido protagonista de cualquiera de estas situaciones por separado, sería de mal pensados imaginarse que se trata de un pulso al club y al vestuario diciendo que es el líder de este equipo y que el Real Madrid no gana sin él. Sin embargo, dada la inteligencia que Kylian ha demostrado durante su carrera y lo bien que cuida su imagen de cara al público, las sospechas de que estos mensajes van para reivindicar su poder en el equipo son más que fundadas.