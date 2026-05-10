Jorge Morán 10 MAY 2026 - 23:47h.

Pasó de encararse con los culés a pedir perdón a los madridistas

El Barcelona, campeón de LALIGA: alirón en el Clásico que deja muy tocado al Real Madrid

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El Barcelona se proclamó campeón de LALIGA EA SPORTS en el Clásico ante un Real Madrid roto en lo institucional y en lo deportivo. Su imagen en el Camp Nou fue muy pobre, sin Mbappé y con un Vinicius que no tiró del equipo. El brasileño tan sólo dejó un par de imágenes, siendo la cara y la cruz de los suyos en el partido.

Sin apenas ocasiones de peligro, Vinicius estuvo más atento de los enfrentamientos entre jugadores o incluso de lo que le decía desde la grada. Se volvió a picar con Gavi, después de un choque entre Asencio y Dani Olmo, pero su momento de más tensión llegó con los culés sentados en el Camp Nou.

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El gesto de Vinicius a la afición del Barcelona

La afición del Barcelona intentó vacilar y picar a Vinicius desde el inicio, tirándole balones de playa en referencia al insulto que usan para recordarle que no ganó el Balón de Oro. A esto se le sumaban los pitos e insultos cada vez que tocaba el balón, que acabaron desquiciando al brasileño.

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Y como suele ser habitual en Vini, el brasileño se encaró con la grada del Camp Nou a la que regaló un gesto recordando las Champions League ganadas por el Real Madrid. Con un '1' y un '5' en cada mano, el extremo blanco apuntó a la grada para recordarles los quince títulos europeos levantados por el conjunto madrileño.

La muestra de capitanía en el Camp Nou

Con el pitido final y la celebración de los jugadores del Barcelona sobre el césped, Vinicius no permitió a ninguno de sus compañeros marcharse a vestuarios. Al revés, el brasileño se los llevó a todos a la esquina en la que estaban situados los hinchas madridistas con la intención de pedirles perdón no sólo por la imagen de la noche, sino de toda la temporada.