Jorge Morán 10 MAY 2026 - 22:56h.

ElDesmarque te trae las notas de los de Hansi Flick ante el Real Madrid

Muere el padre de Hansi Flick en la noche previa al Clásico y el Real Madrid se suma a las condolencias

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El Barcelona es campeón de LALIGA EA SPORTS después de superar al Real Madrid en el Camp Nou. Un encuentro que comenzó con una imagen lamentable en la llegada de ambos equipos, que muestra la tensión vivida desde el inicio. Una tensión que se tradujo en el campo, aunque hubo respeto por el padre de Hansi Flick, en un partido en el que ElDesmarque te trae las notas de los futbolistas culés.

Notas de los jugadores del Barcelona

Joan García (6) : Apenas tuvo trabajo debajo de los palos, pero estuvo muy atento a los pases que buscaban las espaldas de sus centrales.

: Apenas tuvo trabajo debajo de los palos, pero estuvo muy atento a los pases que buscaban las espaldas de sus centrales. Eric García (7) : Su acción en la primera mitad salvó el gol de Vinicius. Le tocó pelear con el brasileño y apenas le dejó espacios.

: Su acción en la primera mitad salvó el gol de Vinicius. Le tocó pelear con el brasileño y apenas le dejó espacios. Pau Cubarsí (7) : Siempre bien colocado, estuvo muy atento de Gonzalo. Cuando se le necesitó llegó al corte y fue el primer hombre comenzando la jugada.

: Siempre bien colocado, estuvo muy atento de Gonzalo. Cuando se le necesitó llegó al corte y fue el primer hombre comenzando la jugada. Gerard Martín (6) : Muy rápido en las acciones en las que se enfrentó a Brahim. Pasó desapercibido, pero lo hizo todo bien y sigue creciendo como central.

: Muy rápido en las acciones en las que se enfrentó a Brahim. Pasó desapercibido, pero lo hizo todo bien y sigue creciendo como central. Joao Cancelo (6) : Se mostró muy cómodo por la banda y filtró el pase que supuso el segundo de los suyos.

: Se mostró muy cómodo por la banda y filtró el pase que supuso el segundo de los suyos. Pedri (7) : No hay un jugador como él en el mundo. Un centrocampista que no pierde el balón, que lleva el peso total de los suyos a la hora de jugar y que es una delicia ver jugar.

: No hay un jugador como él en el mundo. Un centrocampista que no pierde el balón, que lleva el peso total de los suyos a la hora de jugar y que es una delicia ver jugar. Gavi (6) : Grandísimos esfuerzos del centrocampista, muy atento en todo momento de Bellingham. Ayudó como el que más en labores defensivos y demuestra que poco a poco recupera su nivel.

: Grandísimos esfuerzos del centrocampista, muy atento en todo momento de Bellingham. Ayudó como el que más en labores defensivos y demuestra que poco a poco recupera su nivel. Fermín López (6) : De lo más desaparecido de su equipo en el partido, apenas pudo intentar jugadas de ataque. Eso sí, no dejó de intentarlo con una intensidad a la altura de muy pocos.

: De lo más desaparecido de su equipo en el partido, apenas pudo intentar jugadas de ataque. Eso sí, no dejó de intentarlo con una intensidad a la altura de muy pocos. Dani Olmo (7) : Se movió a la perfección en zonas de ataque, intercambiando su posición con Ferran. Fue el asistente del segundo gol dejando la pelota con gran calidad, pero vio manchado su partido con una tarjeta amarilla por su encontronazo con Asencio.

: Se movió a la perfección en zonas de ataque, intercambiando su posición con Ferran. Fue el asistente del segundo gol dejando la pelota con gran calidad, pero vio manchado su partido con una tarjeta amarilla por su encontronazo con Asencio. Marcus Rashford (8) : Un peligro cada vez que juega y lo volvió a demostrar con un disparo de falta que supuso el primero del Barcelona. Estuvo muy activo en todo momento y fue un peligro para sus rivales.

: Un peligro cada vez que juega y lo volvió a demostrar con un disparo de falta que supuso el primero del Barcelona. Estuvo muy activo en todo momento y fue un peligro para sus rivales. Ferran Torres (8): Olió el peligro en el área y apareció desde segunda línea para poner el segundo de los suyos. Un partidazo del español siendo un constante dolor de muelas para los de Arbeloa.

Suplentes del Barcelona