Las llegadas de Barça y Real Madrid terminan con las lunas de ambos autobuses rotas

Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 20:10h.

La llegada de ambos autobuses ha dejado imágenes muy críticas

Alineaciones confirmadas del FC Barcelona y Real Madrid en el Clásico de LALIGA EA SPORTS

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El choque entre FC Barcelona y Real Madrid aún no ha empezado, pero ya se viven momentos de alta tensión. La llegada de los equipos al estadio antes de El Clásico estuvo marcada por momentos de tensión y altercados en los alrededores. Tanto el autobús del Real Madrid como el del Barça sufrieron impactos que acabaron dañando varias de las lunas laterales y delanteras de los vehículos. En las imágenes se aprecian claramente las grietas y roturas provocadas por los golpes recibidos durante el trayecto hacia Camp Nou, en un ambiente especialmente cargado por la enorme expectación del partido.

A pesar de los incidentes, ambos equipos pudieron completar su llegada sin mayores consecuencias personales y bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Los daños materiales en los autobuses reflejan la tensión que rodea a uno de los encuentros más seguidos del fútbol mundial, donde la pasión de algunos aficionados volvió a sobrepasar los límites. Por el momento, no han trascendido detalles oficiales sobre los responsables de los impactos ni sobre posibles sanciones derivadas de lo ocurrido. Lo que sí apuntan en MARCA es que el bus del Barça ha sufrido daños porque se han equivocado entre el humo de las bengalas y han sido sus propios aficionados los que han lanzado objetos.

Un partido que puede decantar una Liga

La enorme trascendencia del encuentro también explica el clima vivido en las horas previas. El Clásico llega en un momento decisivo de la temporada y puede decantar LaLiga para el Barça en caso de victoria azulgrana. El conjunto culé afronta el duelo con la posibilidad de ampliar distancias respecto al Real Madrid y dar un golpe casi definitivo al campeonato, mientras que los blancos están obligados a reaccionar para mantener viva la pelea por el título en el tramo final del curso.