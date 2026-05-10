Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 20:52h.

Aarón Escandell aseguró que el empate “no sirve de nada”

Uno por uno y notas del Real Oviedo ante el Getafe con tres suspensos

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La tensión terminó por desbordar a Aarón Escandell. El guardameta del Real Oviedo, uno de los futbolistas más regulares del curso azul, habló sin filtros tras el empate que deja al conjunto asturiano con pie y medio en Segunda División. Y lo hizo señalando directamente a los árbitros, convencido de que las decisiones arbitrales han castigado al equipo en los momentos más delicados de la temporada.

El portero no escondió la crudeza del momento: “No sirve de nada este empate. Hay que ser realistas, no esconder nada, y está casi certificado el descenso”. Pero lo más duro llegó después, cuando cargó contra el arbitraje recibido en las últimas jornadas: “Hoy no querían que ganásemos. Los árbitros han hecho lo que ha querido el Getafe”.

Las palabras de Escandell llegan después de una semana especialmente caliente en Oviedo, marcada por la indignación del club tras varias decisiones polémicas y con una afición completamente rota viendo cómo el regreso a Primera puede durar solo una temporada.

Escandell denuncia una persecución arbitral

El guardameta fue todavía más allá al analizar las expulsiones sufridas por su equipo y relacionarlas con otros encuentros recientes: “Las dos rojas son dudosas, y el día del Rayo fue en contra también. No sé qué hemos hecho, si nos quieren bajar a Segunda o qué”.

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Un discurso lleno de impotencia que refleja el estado emocional de un vestuario hundido tras dejar escapar una oportunidad clave por la permanencia. “Hoy se ha visto que nos quieren abajo. Es vergonzoso”, añadió.

Pese a sus críticas, Escandell también asumió parte de la responsabilidad colectiva: “Los culpables somos nosotros, porque no hemos conseguido lo que hemos tenido que conseguir. No hemos estado a la altura”.

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Su futuro, en el aire pese a tener contrato

En medio del terremoto emocional, el portero también fue preguntado por su continuidad la próxima temporada. Y aunque confirmó que tiene contrato, evitó cerrar cualquier puerta: “Yo no sé lo que va a pasar. Tengo contrato con el Oviedo. No pienso otra cosa que en estar aquí ahora mismo”.

Unas declaraciones que suenan a despedida anticipada en un Oviedo tocado, frustrado y cada vez más cerca de asumir el golpe del descenso.