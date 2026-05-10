Las expulsiones de Javi López y Sibo que indignaron al Real Oviedo

Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 20:38h.

El Oviedo terminó el partido con nueve tras las expulsiones de Javi López y Sibo

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El Real Oviedo ve cómo sus opciones de seguir en Primera División se reducen de manera radical. Su empate 0-0 ante el Getafe en el Carlos Tartiere es, únicamente, un emplazamiento a un descenso inminente. Pero no por ello el partido que han realizo deja de tener polémica. Los locales han terminado con nueve jugadores sobre el terreno de juego y el VAR ha hecho acto de presencia en contra de ellos. Las redes sociales han dado su opinión y, en definitiva, la polémica está servida.

La primera gran polémica llegó con la expulsión a Javi López. El lateral del Oviedo vio inicialmente una amarilla por una entrada dura, pero el VAR llamó al colegiado para revisar la jugada. Tras verla en el monitor, el árbitro rectificó y mostró la roja directa. La acción tiene explicación desde el criterio arbitral actual: entrada con la plancha alta, impacto fuerte y riesgo evidente para la integridad del rival. Aunque parte de la afición carbayona consideró excesiva la decisión —algo que también se reflejó en redes sociales de aficionados—, la interpretación técnica favorece claramente la expulsión.

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Por otro lado, la expulsión de Kwasi Sibo terminó de romper el partido para el Oviedo. El centrocampista llegó tarde a una disputa con Mauro Arambarri y dejó la pierna demasiado arriba. La acción fue castigada con roja directa y volvió a contar con protagonismo del VAR. En esta ocasión hay menos debate: la entrada es aparatosa y el gesto de Sibo resulta difícil de defender.

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Las opciones del Real Oviedo: el descenso está al caer

El 0-0 sabe a derrota para el Oviedo; y más que a derrota, a descenso. El equipo asturiano llegaba a la jornada prácticamente obligado a ganar y el empate apenas cambia su crítica situación. Sigue hundido en la parte baja y con un calendario muy complicado por delante, incluyendo una visita al Real Madrid en las próximas jornadas. Pero hay más: un resultado positivo del Girona este lunes en Vallecas podría sentenciar matemáticamente al Oviedo.

Más allá de la clasificación, la sensación es que el margen ya es mínimo. El Oviedo necesitaba convertir el Tartiere en un fortín y no lo ha conseguido. Además, las expulsiones pueden tener consecuencias deportivas importantes por las sanciones que arrastrarán Javi López y Sibo. Los asturianos ven cómo su vuelta a Primera está cerca de terminar y, antes de ello, visitaran el Santiago Bernabéu, recibirán al Deportivo Alavés y terminarán la temporada en Son Moix ante el Mallorca.