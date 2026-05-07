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El Real Oviedo avanza con los fichajes del próximo curso: nueva oferta sobre la mesa

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Jesús Martínez, en rueda de prensa.. Real Oviedo
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El trabajo en las oficinas del Real Oviedo no cesa. El proyecto del Grupo Pachuca para la próxima temporada, que todo hace indicar que será en LALIGA HYPERMOTION, ya ha arrancado. Más allá de la intención de modificar el organigrama del club, sobre el césped ya empiezan a barajarse ciertos nombres. Por ahora, en materia de renovaciones. A las ya confirmadas de David Costas y Dani Calvo podría unirse próximamente la de otro chico de la casa.

Se trata de Lucas Ahijado. Tal y como informa La Nueva España, la intención del Oviedo es la de ampliar el contrato del lateral asturiano. La relación de Lucas con el conjunto carbayón expira el próximo mes de junio, fecha para la cual ya se habrá tomado una decisión. Pachuca ha decidido que quiere seguir contando con él y le ha presentado una oferta de renovación para, al menos, la próxima temporada. Todo apunta a que habrá novedades próximamente.

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