Saray Calzada 07 MAY 2026 - 12:23h.

Dos incidentes han perturbado el descanso de la expedición del Rayo en las últimas horas en Estrasburgo

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No está siendo una estancia fácil para el Rayo Vallecano es Estrasburgo. La expedición rayista llegó el pasado miércoles y apenas les han dejado descansar. En plena madrugada, aficionados del equipo rival pusieron fuegos artificiales y petardos en las inmediaciones del hotel de concentración en el que estaban para intentar que no tuvieran un buen descanso de cara al partido.

La propia cuenta oficial del equipo lo ha compartido en sus redes sociales. "Anoche se empeñaron en que no descansáramos en Estrasburgo. Hotel de concentración del Rayo Vallecano. 02:00 horas", decía el tuit junto a un vídeo en el que salían los fuegos artificiales.

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Esto no habría sido lo único que les habría interrumpido. En la Cadena COPE han confirmado la noticia que ha adelantado Marcos de Vicente. A las 9 de la mañana las alarma de incendios del hotel se ha activado. El motivo no habría sido otro que el de una tostadora. Esto ha provocado que la expedición del Rayo Vallecano se despertara algo sobresaltada.

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Más allá de estos incidentes, el equipo de la franja se centra en uno de los partidos más importantes de su historia. Es la primera vez que están en unas semifinales europeas y la primera oportunidad que tienen de plantarse en una final a por el título. El primer paso ya le dieron en la ida consiguiendo una victoria por la mínima con el gol de Alemao, pero ahora tendrán que rematar la faena.

Para el Rayo Vallecano este partido es el último de una larga lista que le ha llevado a competir desde la fase previa de la Liga Conferencia con el Neman Grodno bielorruso, Shkendija de Macedonia del Norte, Lech Poznan y Jagiellonia polacos, Hacken sueco, Slovan Bratislava de Eslovaquia, Drita de Kosovo, Samsunspor turco y AEK Atenas griego. La ilusión es asaltar Estrasburgo y llegar a la final de Leipzig (Alemania).