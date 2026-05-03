Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 18:36h.

Victoria que deja confianza antes de la semifinal de la Conference League

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El Rayo Vallecano sigue soñando en grande. En un partido intenso ante el Getafe, los de Íñigo Pérez se llevaron un triunfo clave impulsados por los goles de Camello y Nteka, que vuelven a dar confianza al conjunto franjirrojo mientras en el horizonte asoma una cita aún mayor.

Porque el equipo madrileño no tiene tiempo para respirar. El próximo jueves le espera la vuelta de las semifinales de la Conference League ante el Estrasburgo, un duelo que puede marcar la historia reciente del club.

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Golpe de Camello y sentencia de Nteka

El Rayo abrió el partido con el tanto de Camello, una acción de calidad en transición que adelantó a los vallecanos y cambió el ritmo del encuentro. El delantero volvió a ser clave en un equipo que sabe castigar los errores rivales.

En la segunda parte, Nteka firmó el 0-2 en una jugada marcada por la contundencia ofensiva del Rayo y la falta de contundencia del Getafe en el cuerpo a cuerpo.

Penalti detenido y sufrimiento final

El Getafe tuvo una gran oportunidad para meterse de lleno en el partido con un penalti lanzado por Arambarri, pero ahí estaba Augusto Batalla para remediar el error y detener el disparo y mantuvo la ventaja visitante en el momento clave.

El triunfo llega en el mejor momento posible para el Rayo, que ya tiene la mente puesta en el duelo del próximo jueves ante el Estrasburgo en la vuelta de semifinales de la Conference League. El equipo madrileño se agarra a su buena dinámica para soñar con una final europea.