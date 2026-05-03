Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 18:16h.

Victoria con mente en Europa

Íñigo Pérez carga contra la sanción a Isi: “Es injusta y desmedida”

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El Rayo Vallecano asaltó el Coliseum con un triunfo de esos que se construyen desde el colmillo y se rematan con pegada. El conjunto de Íñigo Pérez golpeó primero con un golazo de Camello y supo sobrevivir al caos posterior, incluido un penalti en contra que detuvo Batalla. En la recta final, cuando el partido se rompía, apareció Nteka para sentenciar y dejar al Getafe CF contra las cuerdas. Tres puntos de carácter y oficio.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjirrojo:

Las notas de los jugadores del Rayo Vallecano ante el Getafe:

Augusto Batalla (8): Del error al perdón en cuestión de minutos. Provocó un penalti evitable, pero lo compensó con una parada clave que sostuvo al equipo. Portero de emociones fuertes.

Balliu (6): Partido de roce constante. Más centrado en la batalla con Luis Vázquez que en proyectarse, pero sin perder nunca el pulso competitivo.

Lejeune (7): Firme en el juego aéreo y corrector cuando el Getafe apretó. Sufrió en alguna acción puntual, pero mantuvo la estructura.

Nobel Mendy (8): Siempre aparece donde quema el balón. Cortes decisivos, lectura rápida y hasta salvando errores ajenos. Partido muy serio.

Joshua Vertrouwd (7): Discreto pero eficaz. Secó su zona sin estridencias y resolvió bien los duelos individuales.

Pathé Ciss (6): Intensidad sin pausa… y a veces sin control. La amarilla le condicionó, pero no dejó de meter la pierna.

Gumbau (6): Ordenó cuando el partido lo pedía, aunque sin demasiado brillo. Correcto en la distribución corta.

Pacha Espino (5): Mucho despliegue, pero una ocasión clarísima desperdiciada que empaña su actuación. Le faltó precisión arriba.

Jorge de Frutos (7): El más eléctrico en campo abierto. Generó peligro constante y obligó a Soria a intervenir. Le faltó el gol.

Sergio Camello (8): Golazo de delantero con confianza y amenaza constante. Se fue lesionado, pero dejó huella en el partido.

Alemao (5): Peleón, incómodo para la defensa rival, pero desacertado en decisiones clave. Se movió bien, resolvió mal.

Los suplentes de Íñigo Pérez

Unai López (6): Da pausa y orden en el tramo final. Correcto sin estridencias.

Pep Chavarría (7): Muy activo. Casi marca en una acción salvada por Duarte. Profundidad constante.

Andrei Rațiu (7): Impacto inmediato. Asistencia de alta calidad y mucha presencia ofensiva.

Randy Nteka (9): El hombre del partido. Gol decisivo, presencia física dominante y sensación de amenaza constante desde que entra.

Óscar Valentín (n.c)