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Uno por uno del Rayo Vallecano ante el Getafe: sobresalientes y notables que huelen a Europa en el Coliseum

El once titular del Rayo Vallecano ante el Getafe
El once titular del Rayo Vallecano ante el Getafe. @RayoVallecano
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El Rayo Vallecano asaltó el Coliseum con un triunfo de esos que se construyen desde el colmillo y se rematan con pegada. El conjunto de Íñigo Pérez golpeó primero con un golazo de Camello y supo sobrevivir al caos posterior, incluido un penalti en contra que detuvo Batalla. En la recta final, cuando el partido se rompía, apareció Nteka para sentenciar y dejar al Getafe CF contra las cuerdas. Tres puntos de carácter y oficio.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjirrojo:

Las notas de los jugadores del Rayo Vallecano ante el Getafe:

Augusto Batalla (8): Del error al perdón en cuestión de minutos. Provocó un penalti evitable, pero lo compensó con una parada clave que sostuvo al equipo. Portero de emociones fuertes.

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Balliu (6): Partido de roce constante. Más centrado en la batalla con Luis Vázquez que en proyectarse, pero sin perder nunca el pulso competitivo.

Lejeune (7): Firme en el juego aéreo y corrector cuando el Getafe apretó. Sufrió en alguna acción puntual, pero mantuvo la estructura.

Nobel Mendy (8): Siempre aparece donde quema el balón. Cortes decisivos, lectura rápida y hasta salvando errores ajenos. Partido muy serio.

Joshua Vertrouwd (7): Discreto pero eficaz. Secó su zona sin estridencias y resolvió bien los duelos individuales.

Pathé Ciss (6): Intensidad sin pausa… y a veces sin control. La amarilla le condicionó, pero no dejó de meter la pierna.

Gumbau (6): Ordenó cuando el partido lo pedía, aunque sin demasiado brillo. Correcto en la distribución corta.

Pacha Espino (5): Mucho despliegue, pero una ocasión clarísima desperdiciada que empaña su actuación. Le faltó precisión arriba.

Jorge de Frutos (7): El más eléctrico en campo abierto. Generó peligro constante y obligó a Soria a intervenir. Le faltó el gol.

Sergio Camello (8): Golazo de delantero con confianza y amenaza constante. Se fue lesionado, pero dejó huella en el partido.

Alemao (5): Peleón, incómodo para la defensa rival, pero desacertado en decisiones clave. Se movió bien, resolvió mal.

El gol de Camello ante el Getafe
El gol de Camello ante el Getafe. EFE

Los suplentes de Íñigo Pérez

Unai López (6): Da pausa y orden en el tramo final. Correcto sin estridencias.

Pep Chavarría (7): Muy activo. Casi marca en una acción salvada por Duarte. Profundidad constante.

Andrei Rațiu (7): Impacto inmediato. Asistencia de alta calidad y mucha presencia ofensiva.

Randy Nteka (9): El hombre del partido. Gol decisivo, presencia física dominante y sensación de amenaza constante desde que entra.

Óscar Valentín (n.c)

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