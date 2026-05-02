Íñigo Pérez carga contra la sanción a Isi: “Es injusta y desmedida”

Andrea Esteban 02 MAY 2026 - 18:21h.

Isi Palazón ha sido sancionado con siete partidos

“Histórico, pero vergonzoso”, el resumen que hace el rayismo tras 30 horas de cola para conseguir entrada para Estrasburgo

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El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, ha mostrado su indignación tras confirmarse la sanción de siete partidos a Isi Palazón, expulsado en el polémico duelo ante la Real Sociedad. El técnico fue contundente en rueda de prensa al considerar “desmedido e injusto” el castigo impuesto por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

La defensa total a Isi

Íñigo Pérez no dudó en salir en defensa de su jugador, subrayando su trayectoria limpia: “Sobre la sanción de Isi hay una evidencia clave. Tiene un expediente impecable. Para mí que reciba siete partidos de sanción me parece desmedido e injusto. Hay que decirlo alto y claro”.

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El entrenador del Rayo insistió en que el contexto de la jugada y los errores arbitrales no pueden ignorarse: “No se puede obviar que el árbitro ha fallado. No creo que la sanción a Isi sea justa”.

A pesar de la contundencia de sus palabras, también dejó claro que el club acatará la decisión mientras intenta reducirla: “La aceptamos y el club me consta que está haciendo todo lo posible para que se pueda reducir”.

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Un castigo marcado por la polémica arbitral

La sanción a Isi se desglosa en varios motivos: un partido por acumulación de amarillas, dos por protestar y cuatro por insultar al árbitro José Luis Guzmán Mansilla, según reflejó el acta.

El incidente se produjo en los últimos minutos del partido, tras una jugada muy discutida en la que Álex Remiro derribó dentro del área a un jugador del Rayo sin balón de por medio, lo que desató las protestas del equipo vallecano.

Pese a que el Rayo presentó alegaciones con pruebas videográficas, el Comité de Apelación decidió mantener íntegramente la sanción, incluso después de que desde el estamento arbitral se reconociera un error en la acción revisada por el VAR.