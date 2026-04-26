Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 19:08h.

Isi Palazón se enfrenta a una dura sanción

La rajada de Sergio Camello por la polémica del Rayo-Real Sociedad: "La gente de arriba quiere que el fútbol se convierta en una mierda"

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El Rayo Vallecano igualó a la épica con un 3-3 ante la Real Sociedad que no evitó del todo el tremendo cabreo entre los rayistas por el arbitraje de Guzmán Mansilla. Las acciones más señaladas del colegiado fueron el gol anulado a Pedro Díaz ante el que terminó señalando penalti para el equipo donostiarra y el penalti no pitado de Remiro a Ilias lo que llevó a un tremendo cabreo reflejado en Isi Palazón con un insulto que le costó la roja directa.

El futbolista murciano, que ya había sustituido, entró incluso en el campo para dirigirse al colegiado jienense, que enseguida le mostró la tarjeta roja directa. Tras ella, el rayista le espetó lo que parecía un "eres un sinvergüenza" mientras le señalaba con el dedo antes de marcharse camino de vestuarios, lo que quedó confirmado con el acta arbitral:

En el minuto 90, el jugador (7) Palazón Camacho, Isaac fue expulsado por el siguiente motivo: Por acceder al terreno de juego con el fin de protestar una de mis decisiones. Una vez expulsado, se dirigió a mí en los siguientes términos: "Eres un sinvergüenza", acompañando dicha expresión con el gesto de señalarme con el dedo índice.

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Ahora, Isi Palazón se enfrenta a una grave sanción que podría estar en torno a los cuatro partidos, lo que le dejaría prácticamente fuera de lo que queda en LALIGA EA Sports, ya que sólo quedan cinco jornadas. Donde sí estará el mediapunta es en la eliminatoria de semifinales de Conference League ante el Estrasburgo con el choque de ida ante los franceses en Vallecas este mismo jueves.

Ilias Akhomach se suma a las quejas de Isi Palazón y Sergio Camello

Tras el encuentro, el primero en hablar fue Sergio Camello, que se pegó una gran rajada contra el arbitraje y un fútbol "que ya no es fútbol". También habló Ilias Akhomach, que consideró una acción "clarísima" la del penalti reclamado por un derribo de Álex Remiro sobre él mismo que provocó la roja de Isi.

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"El equipo sabe lo que hay y lo que nos jugamos. Eran tres puntos importantísimos. Tanto la primera como la segunda parte fuimos superiores pero al final, por detalles, y no voy a decir cuáles, no los hemos sacado. Para mí es falta clarísima en el campo. Remiro va a salir, no llega al balón y me da. No me gusta hablar mucho de lo que no depende de mí", finalizó el internacional marroquí.