Jorge Morán 24 ABR 2026 - 23:10h.

El central se lesionó en el partido de Conference League

Martín Presa y su deseo con Iñigo Pérez: "Queremos que sea el Cholo Simeone del Rayo Vallecano"

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Malas noticias para el Rayo Vallecano en el momento más importante del año. Con el equipo luchando por no descender en LALIGA EA SPORTS y con las semifinales de la Conference League a la vuelta de la esquina, Iñigo Pérez pierde a uno de sus defensores en su mejor momento. Luiz Felipe, que se marchó lesionado del encuentro ante el AEK de Atenas, dice adiós a lo que resta de temporada.

El brasileño llegó libre este mercado de fichajes procedente del Olympique de Marsella y firmó por una temporada con el Rayo Vallecano. Y en un momento en el que por fin había conseguido continuidad en las alineaciones vallecanas, después de varias lesiones musculares, Luiz Felipe estará fuera de los terrenos de juego por varios meses.

La lesión de Luiz Felipe en la Conference League

El defensor de 29 años sufrió una lesión en el muslo durante el agónico encuentro del Rayo Vallecano en la Conference League. Aunque se le pudo ver andando e incluso celebró la histórica clasificación junto a sus compañeros, las esperanzas con el brasileño no eran las mejores.

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Después de unos días de pruebas médicas en Madrid, el servicio médico del club, junto a los representantes de Luiz Felipe, decidieron que lo mejor era que el central viajara a Grecia para operarse de la rotura de alto grado en los isquios de la pierna izquierda, según las informaciones de MARCA.

Aunque la intervención quirúrgica ha salido a la perfección, la noticia de Pablo Villa es que el ex jugador del Real Betis estará de baja alrededor de unos cuatro meses, por lo que no volverá a jugar este año a las órdenes de Iñigo Pérez.

El 'trampolín' para volver al Real Betis

Como se confirmó con Luiz Felipe hace unos meses, su intención de volver a España no eran más que un plan para volver a vestir la camiseta verdiblanca del Real Betis, después del veto del Al Ittihad. Una operación que se complica con su lesión, por lo que el central brasileño quedará libre para el próximo mercado de fichajes. Un futbolista con una larga lista de lesiones a sus espaldas, lo que le hace ser un misterio para cualquier equipo.