Saray Calzada 17 ABR 2026 - 11:10h.

Isi Palazón quiere seguir soñando con el Rayo en Europa

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El Rayo Vallecano sigue soñando en Europa. El equipo vallecano sufrió y mucho para estar en las semifinales de la Conference League. La ventaja que llevaba del partido de casa (3-0) fue recortada por el AEK Atenas. Solo el gol de Isi Palazón impidió que cayeran eliminados. Tras el partido, el protagonista del gol y el entrenador hablaron para los medios.

El jugador del Rayo comentaba que esto es solo el principio y que van a por todas. "Quiero más. Lo he soñado durante muchos años", decía Isi Palazón a los micrófonos del club. También habló para los medios y comentó en 'El Larguero' que no se creen todavía lo que han logrado. "Me cuesta ser consciente de lo que hemos conseguido. Ha sido un partido emocionalmente muy potente y estoy todavía con esa adrenalina. Hasta mañana no me voy a dar realmente cuenta".

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Iñigo Pérez y la deuda con los aficionados del Rayo

Iñigo Pérez comentaba cómo lo habían vivido. "Es una deuda impagable la que tenemos con la afición del Rayo Vallecano. Lo bueno de esta deuda es que nos da otras oportunidades de ir solventándola, pero es una deuda que hagamos lo que hagamos no vamos a poder cubrir porque ellos ponen su físico, su patrimonio y toda su energía para el Rayo, la franja y este equipo. Cuando se ha terminado el partido y nos hemos acercado al córner son momentos que no vamos a olvidar nunca por eso la quería inmortalizar con una foto", dijo el entrenador.

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El entrenador del Rayo vivió momento complicados durante el partido al ver que la eliminatoria se escapaba. El paso por vestuarios fue un punto de inflexión para ellos. "Parece que en el descanso quieres hablar de lo que está pasando, ves que sus ojos todavía están pensando en lo que ha pasado. Estoy muy impresionado con la reacción que han tenido, una vez que la eliminatoria está igualada, ellos se desploman un poco, tú vuelves a activarte".

"De repente hemos empezado a jugar muy bien, hemos encontrado el gol, me parece muy importante la reacción del equipo y no es culpa del entrenador, sino que es de ellos", dijo al respecto.