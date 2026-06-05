Alberto Cercós García 05 JUN 2026 - 21:16h.

El Real Betis y el FC Barcelona se postulan como los favoritos tras dominar en la fase de grupos de LALIGA FC Futures

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La fase de grupos de LALIGA FC Futures dejó una conclusión clara: el Real Betis fue el equipo más sólido y dominante del torneo. El conjunto verdiblanco cerró esta primera ronda con pleno de victorias, cinco de cinco , acompañado de unos números que reflejan su superioridad: 13 goles a favor y apenas uno en contra. Su capacidad para imponer el ritmo de los partidos, la contundencia en ambas áreas y una regularidad inalcanzable para sus rivales le convierten en uno de los grandes favoritos de cara a las eliminatorias.

También cumplió el FC Barcelona, aunque no sin sobresaltos. La derrota frente al Valencia sembró algunas dudas sobre el rendimiento azulgrana, pero la reacción fue inmediata. El talento individual, la calidad técnica y la imaginación ofensiva permitieron a los culés recuperar sensaciones y asegurar su presencia en la siguiente fase. Quien sí llega con interrogantes es el Real Madrid. Los blancos han mostrado una versión irregular y las derrotas ante Getafe y Levante han encendido las alarmas. Con momentos de buen juego, pero sin la consistencia esperada, el conjunto madridista afronta las eliminatorias obligado a dar un paso adelante si quiere aspirar al título.

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Las sorpresas de la fase de grupos: Getafe, Mallorca y Valencia

Si hay tres equipos que han roto los pronósticos en esta fase de grupos son Getafe, Mallorca y Valencia. El conjunto azulón ha firmado una actuación sobresaliente para terminar como líder del Grupo A, dejando por el camino a rivales de enorme entidad y logrando un triunfo de prestigio frente al Real Madrid. Su competitividad, orden táctico y capacidad para aprovechar cada oportunidad le han permitido situarse entre las revelaciones más destacadas del torneo hasta el momento.

No menos meritorio está siendo el recorrido de Mallorca y Valencia. Los baleares han construido su éxito desde la solidez defensiva: solo han encajado una derrota y han logrado mantener su portería a cero en cuatro ocasiones, una muestra de su disciplina y madurez competitiva. Por su parte, el Valencia continúa invicto y ha confirmado que su victoria ante el Barcelona no fue fruto de la casualidad. El conjunto valencianista ha mostrado personalidad, intensidad y recursos para competir ante cualquier rival, consolidándose como una de las grandes amenazas de cara a las eliminatorias que se disputarán este próximo sábado.