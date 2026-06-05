El doble problema del fichaje de Michael Olise por el Real Madrid como la gran bomba de Florentino Pérez

Joaquín Anduro 05 JUN 2026 - 18:23h.

El Bayern no tiene intención de vender a Michael Olise

Florentino Pérez, directo a la historia: su oferta sería la tercera más grande de todos los tiempos

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En su entrevista en Horizonte con Iker Jiménez, Florentino Pérez soltó una de las bombas de la campaña a la presidencia del Real Madrid confirmando que, más allá de José Mourinho o los fichajes de Konaté o Dumfries, presentaría una oferta de fichaje de 150 millones de euros por un crack mundial. Los condicionantes del empresario madrileño fueron que su club era uno de los grandes de la Champions League y que no procede de la Premier League, dando lugar a especulaciones con Joao Neves y Vitinha como los nombres principales... o Michael Olise.

El internacional francés ha irrumpido con fuerza entre los candidatos a llegar como el próximo galáctico del hasta ahora máximo mandatario madridista según han apuntado As o Telegraph. Tras su gran eliminatoria en cuartos de final de la Champions League contra el club blanco, anotando el tanto definitivo de la clasificación del Bayern de Múnich, su nombre ha gustado en Chamartín aunque la operación no es sencilla.

El Bayern ya cerró la puerta hace semanas a la salida de Michael Olise, a quien ven como la estrella del futuro del conjunto bávaro junto a Jamal Musiala. Lo hizo por voz de Uli Hoeness, presidente de honor del cuadro alemán, tras ser preguntado por la presencia de José Mourinho en la grada de la final de la copa alemana frente al Stuttgart, la cual se rumoreó (finalmente era por acuerdos publicitarios) que podría tratarse de un servicio de ojeo para el Real Madrid.

"Espero no verle. Puede ponerle cinco ojos encima a Olise si quiere, pero no va a servir para nada. Se va a quedar, no está en venta y Mourinho podría haberse ahorrado el viaje desde Madrid", sentenció Hoeness sobre la presencia del que será el entrenador merengue si Florentino Pérez sale elegido presidente en las elecciones de este domingo.

Una voz autorizada en el mercado de fichajes como Matteo Moretto, en Radio Marca, también confirmó esta intención por parte del campeón alemán de no vender a uno de los grandes futbolistas del momento, con contrato hasta 2029: "El Bayern no quiere que salga ni por 150 ni por 200 millones de euros. El Bayern va a hacer todo lo que esté en su mano para que no se vaya e incluso hay que ver qué quiere Olise".

Florentino Pérez negó el fichaje de Michael Olise

Todo esto a pesar de que Florentino Pérez habría descartado al futbolista galo como su galáctico para el verano 2026 en su entrevista de este jueves para Horizonte, por lo que tendría que contradecirse en caso de lanzarse a por él: "Olise es un gran jugador pero no es Olise. Tampoco es Doku. Ni Haaland, no es de la Premier League".

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Lo que sí confirmó el candidato madrileño es el ofertón que presentará la próxima semana por un jugador que se ha convertido en la gran incógnita del mercado: "Vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. 150 millones por lo menos. Lo suyo es que sea un jugador de la media para arriba. Lo primero que haremos será hablar con su club".