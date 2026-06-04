Pablo Sánchez 04 JUN 2026 - 23:43h.

Florentino Pérez saca pecho por el fichaje de Mourinho con un vídeo que sirve de aviso a varios jugadores

Deslizó más información sobre los fichajes de su candidatura.

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La carrera por la presidencia del Real Madrid sigue su curso. Tanto Florentino Pérez como Enrique Riquelme juegan sus cartas para llegar con las mejores sensaciones posibles al domingo de elecciones. Cada uno ha ido desvelando con qué entrenador y fichajes se presenta de cara al futuro para tratar de convencer a los votantes. Incluso hubo críticas de uno a otro ante diversas informaciones.

En este caso, el tema en cuestión tenía nombre y apellidos: Earling Haaland. Enrique Riquelme aseguró que si llegaba a la presidencia el delantero noruego se convertiría en jugador del Real Madrid. Horas después, el entorno del jugador desmintió esta posibilidad, señalando que era jugador del Manchester City con contrato por delante.

Ante esta respuesta del entorno de Haaland, Florentino Pérez tildó de 'farol' la candidatura de Enrique Riquelme y algunas de sus promesas durante su presencia en el programa Horizonte, de Iker Jiménez. "Todos lo han desmentido. Lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo. Debe ser que es un farol. Por eso he venido yo a defender al Madrid. No quiero gente que desestabilice el club", comentó al respecto.

Sus motivos para convocar elecciones

Florentino repitió, en Horizonte, cuál fue su principal motivo para convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid.

"He detectado en los últimos tiempos que había una confabulación entre medios y personas del Real Madrid tendente a desestabilizar al club. Así no podemos vivir. Convoco elecciones y el que se quiera presentar que se presente. Hay gente antimadridista, que se unía a algunos jugadores. Hay gente que quiere desestabilizar al Madrid. Qué casualidad que son esos de una etapa siniestra del Madrid. Una etapa en la que la gente, que no eran socios, se colaban en las asambleas del Madrid. Por eso tuve que volver. Ahora aparecen los hijos de aquellos".