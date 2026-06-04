Redacción ElDesmarque Madrid, 04 JUN 2026 - 12:52h.

Las pancartas se encuentran en la Calle Velázquez 106 y en la Calle Diego de León

Florentino Pérez anuncia "fichajes en todas las líneas" y dejará a Mourinho la decisión con Nico Paz

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La carrera hacia las elecciones del Real Madrid continúa subiendo la tensión. Enrique Riquelme confirmó ayer por la noche que Erling Haaland sería su fichaje estrella si sale elegido como presidente, pero horas después el padre del jugador noruego lo desmentiría. Además, el Manchester City, equipo actual del delantero, está estudiando tomar acciones legales ante este suceso.

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Por el otro lado de la historia, Florentino Pérez, actual presidente del conjunto blanco y favorito para ganar las elecciones, 'boicoteó' este anuncio de Riquelme, confirmando de manera oficial el fichaje de José Mourinho y más tarde el de Ibrahima Konaté si sale reelegido. El empresario alicantino ha respondido colgando dos pancartas gigantes en dos calles céntricas de la capital española.

La respuesta de Enrique Riquelme a los anuncios de Florentino Pérez

El rival de Florentino Pérez ha tardado pocas horas en responder a los anuncios del actual presidente del Real Madrid y lo ha hecho colocando dos grandes pancartas en puntos estratégicos de la capital española con mensajes dirigidos al mandatario del conjunto blanco. El cartel dice: "Y tú, ¿Qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende" y más abajo sale el Santiago Bernabéu con un cartel de "Se vende" y el nombre de Florentino Pérez. Este 'dardo' es porque en los últimos días, se ha sabido que la intención de Florentino es implantar una reforma societaria que permitiría la entrada de capital privado en el equipo merengue, algo que nunca ha ocurrido en la historia del club.

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Ante esto, Enrique Riquelme ha basado gran parte de su campaña en una reforma dirigida única y exclusivamente a los socios. El empresario ha explicado en numerosas ocasiones que Real Madrid siempre debe estar en manos de sus socios y ha propuesto medidas como una rebaja del 50% en la cuota hasta que el equipo vuelva a conquistar una Copa de Europa, la creación de una lista transparente para los nuevos abonos y la realización de un sorteo ante notario, para adjudicar 10.000 nuevos abonos entre los socios.