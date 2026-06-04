Javi Rayo 04 JUN 2026 - 12:29h.

El candidato a la presidencia del Real Madrid dará más detalles de su proyecto deportivo en Horizonte

Florentino Pérez anuncia "fichajes en todas las líneas" y dejará a Mourinho la decisión con Nico Paz

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Florentino Pérez estará esta noche a las 21:40 horas en el plató de Horizonte, con Iker Jiménez, para dar más detalles de su planificación deportiva. El candidato a las elecciones del Real Madrid tiene pendiente revelar quién es el gran fichaje de su nuevo proyecto. El presentador de Mediaset revelaba este miércoles su deseo de poder entrevistarle y dicho y hecho.

Iker Jiménez ha contado en numerosas ocasiones que es un gran aficionado al fútbol desde niño y ahora tendrá la oportunidad de entrevistar a Florentino Pérez, el gran favorito para revalidar la presidencia al Real Madrid en las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo. No te pierdas a las 21.40 horas Horizonte, con la esperada entrevista a Florentino Pérez donde hablará de fichajes y valorará los anuncios que Enrique Riquelme -su rival en las elecciones- ha hecho en las últimas horas y que tanto han dado que hablar.