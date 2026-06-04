Ibai Llanos no se corta: ve a Florentino Pérez anunciando a Lamine Yamal

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 JUN 2026 - 09:49h.

El streamer cree que Lamine Yamal puede ser el fichaje estrella de Florentino Pérez

Erling Haaland desmiente a Enrique Riquelme: comunicado de su padre y Rafaela Pimienta

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Las elecciones para la presidencia del Real Madrid es uno de los temas más candentes del fútbol español y el último que ha querido sumarse al debate ha sido el creador de contenido Ibai Llanos. El vasco, a través de un vídeo en su perfil oficial de Instagram donde repasa los fichajes anunciados de las campañas de Enrique Riquelme y Florentino Pérez, dice que no descartaría que Lamine Yamal fuera el as bajo la manga del actual presidente del conjunto blanco para su campaña.

Ibai Llanos ve a Florentino Pérez anunciando a Lamine Yamal

Enrique Riquelme confirmó ayer por la noche que si sale elegido como presidente del Real Madrid, ficharía a Erling Haaland, pero horas más tarde el padre del jugador noruego saldría a desmentir esta información. Florentino Pérez, tras esto y con el anuncio de Mourinho ya oficializado dentro de su campaña, parece haber sacado más ventaja de la que tenía en el duelo por ser el máximo responsable del conjunto blanco. El streamer español Ibai Llanos, no descarta que el actual presidente merengue tenga un fichaje sorpresa que, de ser anunciado, rompería por completo el mercado.

Ese jugador sería Lamine Yamal. Como ya hiciera con Luis Figo, Florentino Pérez le 'robaría' su estrella al Fútbol Club Barcelona y daría un golpe sobre la mesa en las elecciones para la presidencia del Real Madrid. El vídeo que ha publicado en sus redes sociales el creador de contenido vasco, se trata de una mera suposición y una idea que, hasta el momento, no es realista. El proceso por el que está pasando el conjunto blanco y los anuncios de fichajes por parte de los dos candidatos, está haciendo que los aficionados comiencen a hacer apuestas sobre el próximo anuncio de Florentino y la última en hacerse viral ha sido esta de Ibai Llanos.