Jorge Morán 04 JUN 2026 - 08:34h.

El entorno del jugador está consternado con las informaciones

Erling Haaland, el fichaje bomba de Enrique Riquelme si gana las elecciones del Real Madrid

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La campaña electoral del Real Madrid vivió la pasada noche una de las jornadas más históricas que se recuerdan. Un duelo de nombres entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, en el que ambos buscaban convencer a los socios con sus cartas. Mientras el actual máximo mandatario anunciaba, con un movimiento espectacular de marketing, a José Mourinho, el candidato respondía con los nombres de Rodrigo Hernández y Erling Haaland.

Lo hizo con una camiseta del Real Madrid, con el número nueve y el nombre del actual delantero del Manchester City en la espalda. Una fichaje bomba y una promesa histórica. En caso de salir elegido y no traer a ambos futbolistas del equipo inglés, Riquelme se comprometía a pagar la cuota de socio a los madridistas. Y la respuesta no se hizo esperar.

El comunicado del entorno de Erling Haaland

El anuncio del fichaje del noruego no ha sentado nada bien en el entorno de Haaland, al que pilló por sorpresa la utilización de su nombre para las elecciones al Real Madrid. Tanto que unos minutos después del anuncio, su padre y su representante emitieron un comunicado.

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En una información exclusiva de Fabrizio Romano, el entorno de Erling negaba cualquier movimiento y dejaba en duda las palabras de Enrique Riquelme. "Todo muy entretenido pero NO es verdad. Deseamos lo mejor a ambos candidatos en las elecciones del Real Madrid", señalaba Alfie (padre) y Rafaela Pimienta (representante).

Un comunicado con el que negar cualquier acuerdo con el Real Madrid en un movimiento que, en caso de darse, podría ser histórico y juntaría en el club blanco a Haaland, Mbappé, Vinicius y Bellingham. Y no fue el único en pronunciarse.

El periodista noruego Jan Aage Fjortoft, muy cercano a Erling Haaland, también dejó un mensaje en redes sociales en el que señalaba directamente al candidato al Real Madrid. "Acabo de casarme con Jennifer Aniston. Todavía no se lo he dicho a mi esposa y no encuentro el documento real ¿Te suena familiar, Riquelme ..?", decía de manera irónica, negando el fichaje del delantero.