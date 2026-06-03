El luso regresará al Real Madrid si Florentino sale presidente

La lista de descartes de José Mourinho en el Real Madrid: seis salidas decididas

Compartir







Ya es oficial: Florentino Pérez anuncia a José Mourinho. El presidente en funciones del Real Madrid ha publicado, a través del canal de su candidatura, un vídeo en el que confirma que el técnico portugués volverá al Santiago Bernabéu en caso de salir elegido. El anuncio ha llegado, además, en plena entrevista a Enrique Riquelme en Antena 3, con claras alusiones a su contrincante por la presidencia.

"Mientras en la tele hablan y hablan y hablan...", dice en un principio el vídeo de Florentino, antes de que aparezca la figura de Mourinho diciendo un "sí". Un sí que confirma que el luso ha dado su visto bueno a regresar al conjunto madridista 13 años después de su salida. En esos mismos momentos, Riquelme estaba hablando en televisión y la esperar de confirmar su 'fichaje estrella', por lo que todo estaba planificado.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Arbeloa se ofrece al Bayer Leverkusen y recibe un 'no' por respuesta

Los últimos años de José Mourinho

El luso estuvo tres años dirigiendo al cuadro madridista en los que ganó una Liga y una Copa del Rey, además de una Supercopa de España. Coincidió con los años de esplendor del Barça de Pep Guardiola, al que plantó cara sin ser capaz de ganarle la mayoría de los títulos. A nivel europeo, se quedó los tres años en semifinales de la Champions League.

PUEDE INTERESARTE Así es el álbum de cromos que Florentino Pérez ha enviado a los socios como parte de su campaña electoral

Luego firmó por el Chelsea, donde estuvo dos años y medio antes de ser destituido. Posteriormente, por un Manchester United en el que también estuvo dos años y medio, destituido de nuevo a mitad de curso. Y luego, a un Tottenham en el que sólo duró un año y medio, siendo despedido de nuevo antes de finalizar el curso. Sí logró más éxitos en la Roma, mientras que su aventura en el Febernahce no salió demasiado bien. Le despidieron de nuevo del club turco en agosto de 2025 y recaló dos meses después en un Benfica que ha quedado lejos de luchar por el título y no está clasificado para la próxima Champions.