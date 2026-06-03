Álvaro Arbeloa se ofrece al Bayer Leverkusen y recibe un 'no' por respuesta

El club germano considera que no está lo suficientemente preparado

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Álvaro Arbeloa busca nuevo equipo. El técnico se marchó del Real Madrid por la puerta de atrás tras ser incapaz de revertir la situación de un equipo sumido en una importante crisis y un vestuario prácticamente ingobernable. A priori, el plan del club parecía pasar por darle un impuesto en el organigrama deportivo, pues venía de entrenar al Castilla. Por contra, su representante está movimiento su nombre en busca de un banquillo de alto nivel.

Y ese banquillo podría estar en Alemania. O al menos esa era su idea. Según informa el diario Bild, Arbeloa se ofreció como nuevo entrenador del Bayern Leverkusen. Por contra, el cuadro germano le ha respondido con un 'no', por lo que siguen perfilando el mercado en busca de un nuevo inquilino.

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Ese 'no' estaría justificado, señala el mismo medio, por la poca experiencia de Arbeloa como entrenador de alto nivel. El salmantino sólo ha dirigido 23 partidos con el Castilla en Primera RFEF y otros 28 encuentros con el primer equipo del Real Madrid, con el que firmó 18 victorias, dos empate y ocho derrotas.

Árbeloa Arbeloa y su paso por el Real Madrid

Su paso por el banquillo del primer equipo blanco no ha sido ni mucho menos sencillo. En su primer partido, cayó derrotado y eliminado de la Copa del Rey por el Albacete, de Segunda División, cuando apenas llevaba dos días en el cargo y tras una polémica convocatoria en la que dejó a muchísimos jugadores importantes sin viajar.

Luego enderezó el rumbo con siete victorias en seis partidos, pero entre medias sufrió una dolorosa derrota ante el Benfica que le obligó a disputar el playoff de la Champions League. En marzo, otra dolorosa derrota en casa ante el Getafe dejó LaLiga vista para sentencia. Y a principios de abril llegó el colofón: derrota en Mallorca, derrota contra el Bayern, empate ante el Girona y eliminación europea en Múnich, finalizando una temporada a la que aún le quedaba la derrota del Clásico en Barcelona y marcada, además, por los numerosos problemas del vestuario.