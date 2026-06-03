Jorge Morán 03 JUN 2026 - 11:35h.

El Real Madrid ha presentado su nueva colección

El Real Madrid presenta su nueva camiseta: primeras reacciones, detalles y precio

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Se viene una época de cambios en el Real Madrid. No sólo por lo que pueda ocurrir en las elecciones a la presidencia entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme, sino también por los fichajes y el nuevo dueño del banquillo blanco. Pero además, también llegan con novedades en cuanto a sus equipaciones, con una nueva colección que no termina de convencer a los aficionados.

"Creada para celebrar el legado de elegancia del Real Madrid. Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora. El blanco de la camiseta se combina con detalles en verde oscuro en el cuello y los puños de las mangas. Además, las tres franjas adidas de los hombros aparecen en color rosa", explican sobre la camiseta.

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Pero el club blanco no sólo ha presentado su nueva primera piel, también han mostrado al mundo la colección de chándals, stadium o de portero con la que lucirán el escudo del Real Madrid con orgullo por cualquier parte de Europa.

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Colección Stadium y equipación de portero

Durante las imágenes y vídeos de presentación de la nueva camiseta, el club blanco también ha mostrado cómo vestirá Thibaut Courtois la próxima temporada. El belga volverá al negro en su primera equipación, con un estampado que ocupa entero su pantalón y que asciende hasta el ombligo.

El precio de la camiseta de portero es de 100€, 75€ en caso de los niños. Mientras, el pantalón oscila en los 45€, cinco euros más que el de los niños. El conjunto entero de portero para los niños se encuentra en los 110€.

El Real Madrid también ha presentado su colección stadium. "Antes de comenzar el partido, la concentración es fundamental. Demuestra tu compromiso con el equipo merengue con esta colección Pre-Partido creada para mostrar unidad colectiva antes del pitido inicial. Descubre las camisetas, pantalones, sudaderas, chándales oficiales de calentamiento y viaje en esta colección exclusiva", dicen sobre lo que vestirán los jugadores antes de llegar a los encuentros.

Una colección que cuenta con cinco productor entre los que se encuentra la camiseta (90€), el pantalón (100€) o la chaqueta (120€). Además, también se pueden encontrar otros productos como bufanda (25€), gorra azul o blanca (20€), botella (30€), brazalete (18€), entre otros.

La nueva ropa de entrenamiento del Real Madrid

"Eleva tu juego con la Colección de Entrenamiento del Real Madrid, diseñada para verdaderos campeones y fans. Con el escudo y los colores del equipo, esta colección te permite entrenar como los profesionales y mostrar tu pasión por el club de fútbol más grande de la historia", escribe el Real Madrid.

Una ropa de entrenamiento en la que encontramos diferentes productos, pero también colores. El principal color que aparece es el verde oscuro, con toques rosas. Los precios van desde los 130 € del chándal, 75€ la sudadera, los 80€ por la camiseta sin mangas o los 55€ normal.

Pero además del verde, existen otros modelos. En uno de ellos el color es 'beige', ya sea en sudadera, chaqueta o camisetas. Además, también aparecen algunos productos de color blanco e incluso rosa, como muchos de los pantalones que parecen ser para los porteros.