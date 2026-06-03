Diego Páez de Roque 03 JUN 2026 - 07:19h.

Los datos retratan la poca implicación defensiva del jugador del Real Madrid

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Kylian Mbappé ha sumado su segundo año en blanco (sin grandes títulos) en el Real Madrid. El delantero francés llegó a un club que acababa de ganar LALIGA y la Champions League y, por el momento, se ha quedado lejos de poder repetir dicha hazaña. Con sus 42 goles este curso, se ha consolidado como la estrella del equipo. Sin embargo, en el fútbol no son todo goles, y eso es lo que la afición blanca le achaca al mejor jugador del equipo.

El ‘10’ ha recibido muchas críticas por parte de sus seguidores por el compromiso defensivo y los esfuerzos realizados. ¿Pero tienen razón en sus quejas? ¿Realmente Mbappé se esfuerza menos en defensa? Desde El Laboratorio de ElDesmarque hemos acudido a los datos de Driblab para comparar el rendimiento del francés con los mejores delanteros de Europa.

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Mbappé, el delantero que menos distancia recorre

Kylian Mbappé es uno de los mejores delanteros -si no el mejor- del mundo, por lo que hay que exigirle como tal. Para ello, hemos comparado su rendimiento con los mejores atacantes de los semifinalistas de Champions League -Julián Álvarez, Harry Kane, Gyokeres, Dembélé y Kvaratskhelia- y con los campeones de LALIGA -Lamine Yamal y Raphinha-.

Acudiendo a los datos físicos que aporta Driblab, podemos apreciar que Mbappé es el delantero que menos distancia recorre por partido. El francés registra un total de 8,23 kilómetros, mientras que Harry Kane, el que más recorre, suma 10,3, es decir, 2 kilómetros más.

Entrando en los tipos de esfuerzo que completa, Mbappé sí se ve más implicado tanto en el número de sprints como la cantidad que recorre a dicha velocidad (mayor de 25,2 kilómetros por hora), estando en la media de los delanteros.

Sin embargo, es en la velocidad HSR (entre 19,8 km/h y 25,2 km/h), una velocidad media, donde se ve el poco esfuerzo del galo. Tanto en la cantidad de esfuerzos realizados como en la distancia recorrida a dicha velocidad, se encuentra el último de la fila, y esto se ve representado, sobre todo, en los esfuerzos defensivos.

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Mbappé, una isla en el sistema defensivo del Madrid

El Real Madrid ha sufrido en muchas zonas del campo durante la presente temporada, siendo el apartado defensivo el más perjudicado. Pero esto no solo se le ha achacado a la defensa, sino al conjunto en general, mirando primero a los delanteros y la poca capacidad de presión.

Según se puede apreciar en las gráficas de Driblab, Mbappé parece algo descolgado de la defensa. El francés realiza el 95,1% de sus acciones defensivas por encima de los 40 metros respecto a la línea de fondo propia, siendo el que mayor porcentaje tiene de los delanteros mencionados anteriormente.

Esto puede llamar la atención por su gran porcentaje, pero significa que apenas baja a defender a campo propio, mientras que el resto de los atacantes ronda el 70%. Además, este dato se complementa bien con la diferencia de distancia defensiva respecto al equipo, siendo el delantero con mayor distancia con la media de sus compañeros.

La dejadez de Mbappé en defensa también se aprecia en otro tipo de acciones, como las recuperaciones tras pérdida. Driblab ofrece datos como las acciones agresivas (entradas intentadas en los siguientes 2 segundos después de pérdida) o recuperaciones rápidas (recuperaciones a 40 metros o más de la propia portería en los siguientes 8 segundos después de pérdida), donde el ‘10’ madridista registra los peores datos en comparación a los demás delanteros, con 0,19 y 0,13 por partido respectivamente.

Además, está lejos de Raphinha, el jugador que más balones roba en campo contrario por partido, y es, por mucha diferencia con el primero, el atacante que menos acciones defensivas realiza por partido, sumando 1,32.

Sin embargo, Mbappé no registra un mal porcentaje en cuanto a duelos defensivos ganados o porcentaje de acierto en las entradas en el último tercio, lo que refleja que su problema es la pasividad cuando toca ponerse el mono de trabajo en defensa.