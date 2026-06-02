Primeros contactos para la salida de Franco Mastantuono del Real Madrid

Fran Fuentes 02 JUN 2026 - 21:10h.

Al argentino se le buscan minutos en un destino exigente en el que pueda seguir creciendo

El problema que se le viene al Real Madrid con Franco Mastantuono

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La temporada del Real Madrid ha dejado más oscuros que claros en lo que a rendimiento se refiere. Es por eso que se prevé un verano agitado, más allá de las elecciones a la presidencia, en materia de fichajes. En este sentido, Florentino Pérez ya tiene atado a su primer refuerzo, Ibrahima Konaté, En este sentido, el club trabaja en varias salidas, más allá que las ya confirmadas de David Alaba y Dani Carvajal por la finalización de su contrato. Ahora también se maneja la marcha de Franco Mastantuono, sobre la cual ya se han producido los primeros contactos.

Y es que, según informa el periodista Juan Patricio Balbi en ESPN Argentina, ya se ha establecido la primera conversación entre River Plate y el jugador del Real Madrid. En este sentido, no es el único jugador que ha jugado en LALIGA este curso con el que River Plate ha iniciado un diálogo para conocer su disponibilidad. También Claudio Echeverri, jugador del Manchester City que ha jugado en préstamo en el Girona FC.

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El regreso de Franco Mastantuono a River Plate: "Está expectante"

Lo comentan así los compañeros de la prensa argentina: "Son difíciles por los momentos de cada uno en el fútbol europeo. Uno me parece más difícil que el otro. River está esperando a ver qué decisiones toman los clubes con ellos", explica Juan Patricio Balbi. En este sentido, informa que la intención del club millonario es la de traer a los dos centrocampistas como cedidos: "River ya ha empezado alguna conversación, y está expectante para poder incorporarlos a préstamo en este mercado de pases", informa.

De este modo, Franco Mastantuono podría regresar a la que fue su casa. El centrocampista argentino, que se ha quedado sin Mundial, buscaría un lugar donde seguir creciendo. Y es que los pocos minutos que ha disputado este curso le han llevado a querer reconducir su carrera, ya que un año más parado a esa edad tan temprana puede ser determinante. Para ello buscaría un lugar en el que contaría con todas las facilidades para volver a contar con minutos de calidad.